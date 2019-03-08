Redmi Note 7 Pro Performans Testi Sonuçları Yayınlandı!

Geçtiğimiz hafta Hindistan’da Xiaomi Redmi Note 7 Pro isminde yeni bir orta seviye akıllı telefon tanıtıldı. Redmi Note 7 modelinin satış rekoları kırmasının üzerinden yeni modelden de beklentiler bir hayli yüksek.

Önceki modeldeki Snapdragon 660‘ın zaten çok iyi sonuçlar elde ettiğini görmüştük. Şimdi ise Snapdragon 675 platformunun sunduğu performansı keşfetmenin zamanı geldi. Cortex-A76’ya dayanan iki çekirdekli Kryo 460 ve Cortex-A55’e dayanan altı çekirdekli Kryo 460 var.

Aşağıda akıllı telefonun genel performans testlerinden elde edilen sonuçları ve benzer yonga setlerine sahip cihazlar ile karşılaştırılan bir galeri bulunmaktadır. Telefonun detaylı sonuçlarını görebilirsiniz.

Redmi Note 7 Pro Performans Testi 1 - 8

Donanımı sayesinde yeni platformun işlemcisi Snapdragon 660’a göre çok daha yüksek sonuçlar alıyor. Ayrıca neredeyse Snapdragon 710‘dan daha iyi sonuçları var. AnTuTu’da, yeni cihaz, Snapdragon 660’dan yaklaşık 50.000 daha fazla olan 180.000 puan aldı.

Genel olarak bunlar, orta seviye cihazlardan alınana göre biraz daha yüksek. Dolayısıyla Redmi Note 7 Pro’nun önerildiğini göz önünde bulundurarak, çok saygın sonuçlar elde etmiştir. Ortalama fiyatının da 199 dolar olduğunu düşünürsek sonuçlar gayet iyi.

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Xiaomi Redmi Note 7 Pro, 6GB RAM ve Snapdragon 675 yonga seti ile güçlendirilmiştir. Yazılım açısından da Android Pie tabanlı MIUI 10‘nun son sürümü ile kutudan çıkıyor. Akıllı telefonun ana özelliği, 1/2 megapiksel f/1.79 diyafram açıklığına sahip IM Sony IMX586 sensörlü arka kamerası.