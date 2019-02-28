Redmi Note 7 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, kısa bir süre önce söz verdiği gibi, Hindistan’da düzenlediği bir etkinlikte en yeni orta sınıf akıllı telefonu olan Redmi Note 7 Pro’yu duyurdu. Telefon 1.95 mm dar çerçeveli, %81.37 ekran/gövde oranına sahip 6.3 inç FullHD+ su damlası çentikli ekrana sahip.

6GB RAM ve Snapdragon 675 yonga seti ile güçlendirilmiştir. Yazılım açısından da Android Pie tabanlı MIUI 10‘nun son sürümü ile kutudan çıkıyor. Akıllı telefonun ana özelliği, 1/2 megapiksel f/1.79 diyafram açıklığına sahip IM Sony IMX586 sensörlü arka kamerası.

Süper piksel teknolojisini kullanarak kaliteli görüntü oluşturan 12MP’lik piksel bindirme ile 12MP çıkış sunar. Tabi ki Pro modda 48MP çekimi de etkinleştirmek mümkündür. Portre çekimleri için 5 megapiksellik bir ikincil kameraya sahip ve ayrıca gece fotoğrafçılığı için yapay zeka destekli ayarı da mevcut.

Redmi Note 7 Pro Renk Seçenekleri 1 - 4

Ön yüzünde de yapay zeka destekli güzelleştirme ve portre modunun yanı sıra yüz kilidi olan 13 megapiksel selfie kamerası da var. 2.5D Corning Gorilla Glass 5 korumalı bir cam arkaya sahip. Ayrıca Aura tasarımlı gradyan renk stili bulunuyor.

Akıllı telefonun arkasında parmak izi tarayıcısı var. P2i nano kaplama özelliğine sahiptir. Aynı zamanda düşmeye dayanıklı olmasını sağlar ve Qualcomm Quick Charge 4.0 desteğine sahip 4000mAh bataryası mevcut.

Redmi Note 7 Pro Teknik Özellikleri

Ekran: 6.3 inç (2340 × 1080 piksel) FullHD + 19:5:9 2.5D eğri cam, LTPS ekran, 1500:1 kontrast oranı, 450 nit parlaklık, % 84 NTSC Renk Gamı, Corning Gorilla Glass 5 koruma

6.3 inç (2340 × 1080 piksel) FullHD + 19:5:9 2.5D eğri cam, LTPS ekran, 1500:1 kontrast oranı, 450 nit parlaklık, % 84 NTSC Renk Gamı, Corning Gorilla Glass 5 koruma İşlemci: Adreno 612 GPU’lu 2GHz Sekiz Çekirdekli Snapdragon 675 Mobil Platformu

Adreno 612 GPU’lu 2GHz Sekiz Çekirdekli Snapdragon 675 Mobil Platformu Bellek: 64GB depolama özellikli 4GB LPDDR4x RAM, 128GB depolama özellikli 6GB LPDDR4x RAM, microSD ile 256GB’a kadar genişletilebilir bellek

64GB depolama özellikli 4GB LPDDR4x RAM, 128GB depolama özellikli 6GB LPDDR4x RAM, microSD ile 256GB’a kadar genişletilebilir bellek İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie) tabanlı MIUI 10,

Android 9.0 (Pie) tabanlı MIUI 10, Arka Kamera: LED Flash ile 48MP arka kamera, f/1.79 diyafram, Sony IMX586 sensörü, 6 P lens, PDAF, EIS, 5MP ikincil kamera

LED Flash ile 48MP arka kamera, f/1.79 diyafram, Sony IMX586 sensörü, 6 P lens, PDAF, EIS, 5MP ikincil kamera Selfie Kamerası: 13MP ön kamera

13MP ön kamera Ekstralar: Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD) Parmak izi sensörü, IR sensörü, Düşmeye dayanıklı (P2i nano kaplama), 3.5mm kulaklık girişi, Akıllı PA TAS2563

Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD) Parmak izi sensörü, IR sensörü, Düşmeye dayanıklı (P2i nano kaplama), 3.5mm kulaklık girişi, Akıllı PA TAS2563 Boyutlar : 159.21 x 75.21 x 8.1mm; Ağırlık : 186g

: 159.21 x 75.21 x 8.1mm; : 186g Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 / 5 GHz) Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Tip-C

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 / 5 GHz) Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Tip-C Batarya: Hızlı Şarj 4’lü 4000mAh (gömülü) / 3900mAh (minimum) pil

Redmi Note 7 Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Note 7 Pro, Neptün Mavisi, Nebula Kırmızısı ve Uzay Siyahı olmak üzere üç renk seçeneğinde gelecek.

64GB depolama + 4GB RAM : 197 Dolar;

128GB depolama + 6GB RAM : 240 Dolar.

13 Mart‘tan itibaren sadece çevrim içi mağzalarda satışa sunulacak.