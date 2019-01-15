Redmi Note 7 Satış Rekoru Kırdı!

Dün, Xiaomi temsilcileri, şirketin Ocak ayının sonuna kadar 1 milyon Redmi Note 7 akıllı telefonunun satışa hazır olduğunu söyledi. Bugün telefonun ilk flaş satışı başladı ve sadece 8 dakika 36 saniyede 100.000 cihaz satıldı.

RAM ve hafıza seçeneklerine bağlı olarak Redmi Note 7 48 MP kamera, Snapdragon 660 ve cazip fiyat etiketleriyle 150 ve 210 $ arasında satışa sunuldu. Cihazların yarısı çevrimiçi Mi Mağaza aracılığıyla satılırken, diğer 50.000 kişi de TMall ve JD.com gibi üçüncü taraf çevrimiçi satıcılar aracılığıyla satın aldı.

Bir sonraki flaş satışının 18 Ocak Cuma günü gerçekleşmesi planlanıyor. Yerel saat 10: 00’da başlayacak ve muhtemelen birkaç dakika içinde bitmesi bekleniyor. Telefon üç renkte de mevcut olacak – Mavi, Siyah ve Alacakaranlık Altın. Kutuda standart bir 10W şarj cihazı bulunuyor, ancak ufak bir fark ödeyerek daha hızlı 18W hızlı şarj seçeneğini de bulabilirsiniz.