Redmi Note 7 Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Günün erken saatlerinde Çinli imalat devi Xiaomi, yeni bağımsız olan alt markası Redmi’ye ait yeni cihazı tanıttı. Yeni markanın ilk etkinliği Pekin’de bir konferansta gerçekleşti. Konferansta Lei Jun, bu bağımsız markanın ilk akıllı telefonunu Redmi Note 7 modelini resmi olarak tanıttı.

Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisinin tam olarak optimize edilmiş bir sürümüyle donatılmıştır. Xiaomi Technology’nin kurucusu ve CEO’su Lei Jun, bu yonga setinin, tamamen optimize edilmiş versiyonunun standart versiyondan çok farklı olduğunu ve bu versiyondaki kullanıcı deneyiminin çok daha iyi olduğunu vurguladı.

Tamamen optimize edilmiş SD660’ın üstünlüğünü daha da göstermek için, Lei Jun ayrıca Redmi Note 7’nin Snapdragon 660‘ın standart versiyonunu kullanan diğer ürünlerle karşılaştırmalı olarak benchmark listesini gösterdi. Şekilde gösterildiği gibi, Snapdragon 660, 144.599 seviyesine ulaştı ve standart versiyon 120.000 puanda kaldı.

Ek olarak, Lei Jun ayrıca tam optimize Snapdragon 660‘ın performansının Kirin 710 işlemciden daha güçlü olduğunu da vurguladı. Çalışma karşılaştırmasıyla, Snapdragon 660’ın tam optimize versiyonunun Kirin 710’dan daha yüksek olduğu ve son modelinin 137.338’lik bir puana sahip olduğu görülebilir.

Sadece bu değil, Redmi Note 7 aynı zamanda yüksek kalitede bir gövde tasarımına sahiptir. Bir kristal berraklığında 2.5D çift taraflı cam ve bir parlak gradyan rengi ile geliyor. Bu, Redmi Note 7‘nin dinamik bir ışık ve gölge değiştirme efekti göstermesini sağlar. Şirket bu cihazı Alacakaranlık Sarısı (Twilight Gold), Rüya Mavisi (Dream Blue) ve Parlak Siyah (Bright Black) olmak üzere üç renkte sunmaktadır.

Redmi Note 7 - Renk Seçenekleri 1 - 3

Redmi Note 7 Teknik Özellikleri

Akıllı telefon, Redmi Rice serisi ve Xiaomi‘de ilk olan su damlası çentikli 6.3 inçlik ekran kullanıyor. Ekran 19.5:9 en boy oranıyla geliyor ve bir Corning Gorilla Glass 5 koruması kullanıyor. 450 nits parlaklık, %84 NTSC renk gamı, kademesiz renk sıcaklığı ayarı, aydınlık ekran, göz koruma modu vb.özelliklere sahip.

Daha önce de söylediğimiz gibi, Redmi Note 7, tamamen optimize edilmiş bir Qualcomm Snapdragon 660 işlemci ile desteklenmektedir. Ek olarak, Redmi Quick Charge 4 standardını destekleyen yeni bir grafit negatif anot 4000 mAh‘lık büyük bir batarya ile donatılmıştır.

Kamera bölümünde, Redmi Note 7, diğer telefonlarda yer alan 12 megapiksellik kameralara göre 4 kat daha yüksek olan 48 megapiksel ultra net kamera ile donatılmıştır. Fotoğraf çekerken daha fazla ayrıntı alabilir ve en üst düzeyde yakınlaştırma kapasitesine sahiptir.

Karanlık ortamlar için 48MP sensör, otomatik dördü bir arada 1,6μm yüksek pikselli yüksek hassasiyet moduna sahiptir ve tek piksellik ışığa duyarlı alan orijinalin dört katıdır. Bu akıllı telefon, Xiaomi Mi Mix 3 süper gece sahne modunun aynı algoritmasıyla geliyor.

Redmi Note 7 Fiyatı

3GB + 32GB sürümü: 147 Dolar,

4GB + 64GB sürümü: 176 Dolar,

6GB + 64GB sürümü: 206 Dolar

Akıllı telefon resmen 15 Ocak günü saat 10: 00’da satışa sunulacak.