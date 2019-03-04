Redmi Note 7 ve Galaxy M20 ve Realme 3 Karşılaştırması

Oppo‘dan kısa bir süre önce bağımsız olan Realme, yeni bir akıllı telefon tanıttı – Realme 3. Önceki modelden farklı olarak, yeni akıllı telefon global olarak birçok ülke pazarına girecek.

Buna karşılık olarak iki farklı dev de aynı konseptte akıllı telefon piyasaya sürdü. Samsung‘un Galaxy M20 akıllı telefonu ve kısa bir süre önce Xiaomi‘den ayrılan Redmi’nin Redmi Note 7 modelleri.

Akıllı telefonlar piyasaya sürüldüğü andan itibaren neredeyse hepsi satış rekoru kırdı. Bizde bu 3 yeni akıllı telefonun genel bir karşılaştırmasını hazırladık. Tasarım, ekran ve genel özellikler gibi farklı ve aynı noktalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Ayrıca akıllı telefonların doğrudan özelliklerinin karşılaştırmasına buradan ulaşabilirsiniz.

Tasarım Karşılaştırması

Söz konusu maliyetleri düşürmek olduğunda, Oppo ve Samsung uygun fiyatlı akıllı telefon elde etmek için ucuz malzemeler tercih etti. Redmi Note 7 için de aynı şeyi söyleyemeyiz.

Note 7 modeli daha çekici bir cam kaplamaya sahip. Son zamanlarda yapılan dayanıklılık testlerinin gösterdiği gibi en dayanıklı telefon değil. Ancak yapı kalitesi söz konusu olduğunda hala ortalamanın üzerinde ve aynı zamanda üçlünün en güzel cihazı.

IP sertifikasının bulunmamasına rağmen, Redmi Note 7, ilk gözyaşı damlası çentiğinden de anlaşılacağı gibi, su geçirmezlikle donatılmış birkaç uygun fiyatlı telefondan biri.

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Ekran Karşılaştırması

Samsung, genellikle orta seviye ve amiral gemisi serileri için Süper AMOLED panelini kullanırken giriş seviyesi akıllı telefonlarını LCD panellerle donatıyor. Samsung Galaxy M20 cep telefonunda yeterli bir FullHD+ ekran bulunuyor.

Redmi Note 7 biraz daha iyi görünüyor. Ayrıca akıllı telefon koruma söz konusu olduğunda en güçlü korumalardan biri olan Gorilla Glass 5 koruması sayesinde daha dayanıklı bir cama sahip.

Oppo Realme 3 savaşı tamamen kaybediyor. Çünkü sadece FullHD ekrana sahip. Samsung ve Xiaomi’den rakipleriyle rekabet edebilmek için ayrıntı derecesi yeterli değil. Fakat yine de ekran / gövde oranını ve dar çerçeveleri bu durumu biraz hafifletiyor.

Donanım ve Yazılım Karşılaştırması

Realme 3 farklı yonga setlerine sahip iki versiyonda geliyor: bunlardan Helio P60 yonga seti global sürümde yer ediniyor. Bunlara karşılık Xiaomi Redmi Note 7 modeli, Helio P60 ve P70’in doğrudan rakibi olan Snapdragon 660 yonga seti ile geliyor.

Helio P70 biraz daha güçlü görünüyor, ancak Redmi Note 7 modelinde 6GB RAM bulunuyor. Buna karşılık 4GB RAM‘le gelen Realme 3‘ün önüne geçiyor.

Samsung Galaxy M20 modeli de, Snapdragon 660’a göre daha düşük seviye olan Exynos 7904 yonga seti nedeniyle burada en kötü donanıma sahip duruyor.

Kamera Karşılaştırması

Redmi Note 7 modelinde 48 MP çözünürlükte bir kamera olduğu için kamera karşılaştırmasının kazananı oluyor. Daha ayrıntılı fotoğraflar için daha fazla ayrıntı ve daha fazla ışık sunar. Bu sensör Samsung Galaxy M20 ve Realme 3’te bulunan çift kamera kurulumundan çok daha iyi olduğu için kesinlikle fark atıyor.

Galaxy M20, fotoğraf kalitesi söz konusu olduğunda ikinci sırada yer alıyor. Oppo ise üçüncü sırada kendine yer ediniyor. Genel olarak akıllı telefonların hiçbirinde üst düzey kamera bulunmuyor.

Ancak Redmi Note 7 kesinlikle daha fazlasını sunuyor. Aynı zamanda, 120 fps’ye kadar çok yüksek kare hızıyla 1080p’de video kaydedebilen tek cihazdır.

Batarya Karşılaştırması

Söz konusu batarya olduğunda, bu akıllı telefonların gerçekten güçlü noktaları olarak ön plana çıkıyor. Hepsi yüksek, ortalamanın üstünde bir pil kapasitesine sahip.

Ancak tam anlamıyla canavar gibi 5000 mAh kapasiteye sahip olan Samsung Galaxy M20 buranın birinci sırasında yer alıyor. Bu kadar büyük kapasiteye sahip, en uzun ömürlü bataryaya sahip olmalı ve tek bir şarjla iki güne kadar batarya ömrü sağlıyor.