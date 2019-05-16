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Redmi Note 7S Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

20 Mayıs'ta Redmi, şirketin ilk defa 48MP kameraya sahip Redmi Note 7S akıllı telefonunu duyuracak...

By Muhammed Arslan

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Redmi Note 7S Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Bu yılın başlarında Xiaomi, Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro akıllı telefonlarını tanıttı. Her iki cihaz da uygun özelliklere sahip ve uygun fiyatlarda geldi. Sadece 2 ayda şirket, Hindistan pazarında 2 milyondan fazla Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro akıllı telefon sattı.

Bu haftanın başlarında, şirketin 48MP kameralı yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia edilmişti. Bugün yayınlanan tanıtım posterinde şirketin, 20 Mayıs’ta yepyeni Redmi Note 7S akıllı telefonunu piyasaya süreceği ortaya çıktı. Şu an itibariyle, şirket yaklaşmakta olan akıllı telefonu hakkında daha fazla ayrıntı açıklamadı.

Muhtemelen Note 7S, Redmi Note 7 ile aynı özellikleri sunacak. Ancak, şirketin birkaç değişiklik yapma ihtimali de var. Redmi Note 7S akıllı telefonun tüm detaylarını almak için resmi tarihe kadar beklememiz gerekiyor.

Redmi Note 7 Pro Performans Test Sonuçları Yayınlandı!

Redmi Note 7 Pro, 48MP Sony IMX586 sensörüne sahipken, Note 7S, muhtemelen 48MP Samsung GM1 sensörünü kullanıyor. Note 7S, diğer iki Redmi Note 7 akıllı telefonu ile aynı cam sırt gövdesiyle geliyor olacak.

Ayrıca bkz: Xiaomi Redmi Note 7 İncelemesi

FullHD+ (2340 x 1080 piksel) çözünürlük ve 19.5:9 en boy oranıyla 6.3 inç su damlası çentikli ekrana sahip. Donanım olarak, cihaz Kryo 260 CPU ve Adreno 512 GPU ile birlikte 14nm Qualcomm Snapdragon 660 Mobil Platformu tarafından desteklenecek. 4000mAh‘lık çıkarılabilir olmayan bir batarya ile çalışıyor olacak.

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