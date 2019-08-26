Redmi Note 8 için Özellikleri Netleşti

Akıllı telefonları dikkatle takip edilen markalardan biri olan Redmi, geçtiğimiz günlerde yeni bir akıllı telefon modeli üzerinde çalışmalarına başlamıştı. Markanın yeni akıllı telefonlarının Redmi Note 8 adıyla karşımıza çıkacağı açıklanmış ve yeni akıllı telefonların tasarım ve işlemcilerinin değişeceği konusunda bilgiler verilmişti.

Merakla beklenen Redmi Note 8 akıllı telefon modeli için de detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak Redmi Note 8 akıllı telefon modelinin tasarımının ortaya çıktığı açıklandı. Hemen sonrasında ise marka tarafından resmi görseller yayınlandı. Resmi görseller aynı zamanda teknik özelliklerin de ortaya çıkmasını sağladı.

Redmi Note 8 Neler Sunacak?

Buna göre yeni seri akıllı telefonların 4 arka kamera ile geleceği de kesinlik kazanmış oldu. Tıpkı rakiplerinde olduğu gibi markanın yeni akıllı telefon modelinde yer alan kameraların çözünürlük değerinin de 48 MP ana kamera ile dikkat çektiğini görmek mümkün olacak.

İddialı arka kameraları dışında söz konusu akıllı telefon modellerinin yine su damlası çentik alanı kullanmasının öngörüldüğünü de ekleyelim. Bunun dışında teknik özellikler kısmında da netlik kazanan detaylar var. İlk dikkat çeken detay işlemciler. Bu modelde Snapdragon 665 işlemcilerinin kullanıldığını görmek mümkün olacak.

Yenilenmiş olan işlemciler yanında ne kadar RAM sunulacağı kısmında detaylar belli olmadı. RAM konusunda seçimleri net olmayan akıllı telefonların 4500 mAh değerinde bir de batarya kullanması söz konusu olacak. Sadece batarya kapasitesinin bile fark yaratmasını beklediğimiz yeni akıllı telefon modelinin ne zaman tanıtılacağı konusunda da bilgiler var.

Buna göre telefonların tanıtımı için çok uzun bir süre beklemeye gerek kalmayacak. Öyle ki telefonların tanıtımı için 29 Ağustos tarihi gösterildi. Bu hafta içerisinde yeni akıllı telefonların sunulduğunu görmek mümkün olacak.

Özelliklerin kesin olarak belli olacağı tanıtım sırasında beklenen fiyat açıklamalarının da yapılması söz konusu olacak. Kendi sınıfının yeni rekabet telefonu olarak gösterilen Redmi Note 8 için detaylar açıklandığı zaman sitemizde yer vereceğiz. Özellikle fiyatı merakla bekliyoruz.