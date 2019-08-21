Redmi Note 8 Pro Özellikleri ve Çıkış Tarihi Açıklandı!

Dün Redmi, ilk televizyonunu 29 Ağustos’ta tanıtacağını onaylayan bir yayın paylaştı. Bir Redmi hayranı, şirketin aynı gün Redmi Note 8‘i başlatıp başlatmayacağına dair bir yorum yaptığında, Xiaomi CEO’su Lei Jun, onaylar şekilde bir emoji ile cevap verdi.

Redmi Note 8’in bu ayın sonuna kadar Redmi TV ile birlikte tanıtılacağı ileri sürdü. Bugün Redmi, 29 Ağustos’ta Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro‘nun lanse edileceğini resmen onayladı. Aşağıda gösterilen poster, dört kameralı bir kurulumla donatılmış Redmi Note 8 Pro’yu gösteriyor gibi görünüyor.

Dikey olarak yerleştirilmiş üç kamera sensörüne ve ardından geleneksel bir parmak izi tarayıcısına sahiptir. Sağında bir LED flaş ve dördüncü bir kamera sensörü var. Telefon, çekici bir yeşil renkli gövdeye sahip olup, yeni bir renk düzeninde çıkacağını göstermektedir. Redmi Note 7 “Little King Kong” olarak kodlandı.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, Redmi Note 8’in “four shot small diamond” olarak kodlandığını açıkladı. Note 8 serisinin düşük maliyetli fiyatlara birinci sınıf özellikler sunması bekleniyor.

Redmi Note 8 Pro’nun dörtlü kamera kurulumuna geri dönecek olursak, Samsung ISOCELL Bright GW1 64 megapiksel lensi, maksimum 9248 x 6936 piksel çözünürlüğe sahip ana lens olarak gösterecek. 3,26 metre büyüklüğünde bir fotoğraf çıktısı almak için kullanılabilir.