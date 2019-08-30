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Redmi Note 8 Pro Parçalara Ayrıldı! İşte Telefonun İç Donanımı!

Dünyanın ilk 64MP kameralı telefonu olan Redmi Note 8 Pro modelinin iç donanımı şirket tarafından paylaşıldı....

By Muhammed Arslan

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Redmi Note 8 Pro Parçalara Ayrıldı! İşte Telefonun İç Donanımı!

Xiaomi‘nin alt markası Redmi dün Çin’de düzenlediği etkinlikte Redmi Note 8 ile birlikte Redmi Note 8 Pro‘yu tanıttı. İlerleyen zamanlarda şirket tarafından seriye farklı telefonların da eklenmesi bekleniyor.

Redmi’nin genel olarak telefonu piyasaya sürmesi iki aşamadan oluyor. Birincisi telefonun genel tanıtımının yapılması, ikincisi ise telefonun iç donanımını kullanılara göstererek, “İşte biz bunu yaptık!” imajını vermesi. Cihazlar dün tanıtıldı, bugün ise telefonun iç donanımını gözler önüne serildi.

Redmi Note 8 Pro, ses getiren bir takım ilklerle birlikte geliyor. Premium model serisi, MediaTek’in Helio G90T yonga setini kullanan ilk telefon. Cihaz ayrıca, dörtlü kamera kurulumunda ana sensör olan 64MP ISOCELL Bright Samsung GW1 sensörünü kullanan ilk telefon.

Telefonun iç tasarımı aynı zamanda kameraların yerlerini ve genel tüm donanımını gösteriyor. Note 8 Pro, popüler oyun akıllı telefonlarında bulunabilen bir sıvı soğutma teknolojisine ev sahipliği yapıyor.

Redmi Note 8 Pro, su damlası çentikli 6.53 inç IPS LCD ekrana sahiptir. 1080 x 2340 piksel FullHD+ çözünürlüğünü destekliyor. %91,4 ekran oranına sahiptir. Ekran için TÜV Rheinland sertifikası, zararlı mavi ışınları filtrelemesini sağlıyor. Telefonun ön ve arka tarafları Gorilla Glass 5 panelleri tarafından korunmaktadır. Telefon, 18W hızlı şarj için destek taşıyan 4.500mAh bataryayı bünyesinde barındırıyor.

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