Redmi Note 8 Pro Üst Düzey Oyun Performansı Sunacak!

Redmi, 29 Ağustos’ta yeni nesil Note serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Seride Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro akıllı telefonları var. Şirket, telefonun oyun kullanıcılarına odaklanan MediaTek Helio G90T yonga seti tarafından çalıştırılacağını onayladı.

Şirket, yaklaşmakta olan cihazların bazı özelliklerini zaten açıkladı. Bugün ise Redmi, Redmi Note 8 Pro akıllı telefonun sıvı soğutma sisteminin mevcut olacağı en önemli özelliklerden birini ortaya koydu.

Evet, Redmi Note 8 Pro, kullanıcıların ısıtma sorunları konusunda endişelenmeden daha uzun süre oyun oynamasını sağlayan sıvı soğutma desteğiyle gelecek. Bu, telefonun oyun merkezli bir yonga seti tarafından desteklendiğine göre mantıklı.

Bugünün erken saatlerinde Redmi markasının Genel Müdürü Lu Weibing, işlemcinin Snapdragon 710 yonga setinini yendiğini kanıtladı. Ancak Kirin 810 yonga setine göre biraz daha düşük özelliğe sahip.

12nm Helio G90T, 2.05 GHz’de çalışan iki Cortex-A76 çekirdeği ve 2GHz’de çalışan altı Cortex-A55 çekirdeği içeriyor. 800MHz hızında çalışan ARM Mali G76 grafikleri var. 21:9 en boy oranlı ekranı, 90Hz yenileme hızını, HDR10 standardını, 10 GB’a kadar LPDDR4X RAM ve UFS 2.1 depolamayı destekliyor.