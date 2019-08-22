Redmi Note 8 Tanıtım Posterleri Yayınlandı!

Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro gerçekten ilginç cihazlar olarak şekilleniyor. Yeni MediaTek Helio G90T işlemcisi tarafından destekleneceği onaylandı. Ayrıca birincil arka kameranın diğer üç kamerayla eşleştirilen 64MP bir sensör olduğunu biliyoruz.

Bugün Redmi, telefonların kamera özelliklerinin altını çizen bazı tanıtım posterler yayınladı. İlk poster, telefonların arka kamera sensörlerinin bir kesitini gösterir. Üçlü kamera kurulumun yanında dördüncü bir sensör olduğunu görebiliyoruz. Bu dördüncü sensörün bir ToF sensörü olduğu iddia ediliyor.

İkinci posterin başlığı son 20 yılda telefonlardaki kameraların nasıl geliştiğini anlatıyor. 1999’da, telefonların yalnızca 0.1MP fotoğraf çekebilecek tek bir kamerası vardı. Yirmi yıl sonra, telefonların dört arka kamerası var ve 64 MP fotoğraflar çekebiliyorlar.

Başka bir poster 64MP sensörün ultra net görüntü kalitesi hakkında bilgiler veriyor. Kamera sensörünün 25 kata kadar zum yapabilmenizi ve net bir görüntü elde etmenizi sağlayacak kadar yüksek bir ayrıntıya sahip olduğu söyleniyor.

Son tanıtım posteri 64MP birincil kameranın 924 çözünürlüğüne, 9248 x 6936, yaklaşık 8K çözünürlüğe, 4K UHD’nin 7,7 katı ve 1080p FHD’nin 25 katı çözünürlüğüne işaret ediyor. Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro, 29 Ağustos’ta Çin’de 70-inç Redmi TV ile birlikte ilan edilecek.