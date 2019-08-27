Redmi Note 8 ve Note 8 Pro Fiyatı Sızdırıldı!

Redmi, Redmi TV ve Redmi Note 8 serisi duyurmak üzere 29 Ağustos’ta Çin’de bir lansman etkinliği düzenleyecek. Piyasaya sürülmeden önce, Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro akıllı telefonlarıyla ilgili sayısız ayrıntı ortaya çıktı.

Bugün ise yeni bir sızıntı oldu. Kaynak, Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro akıllı telefonlarının fiyatlandırmasını içeren sızdırılmış bir belgenin ekran görüntüsünü paylaştı.

Sızıntıya göre, Redmi Note 8’in 4GB RAM + 64GB depolama sürümü 167 dolar. Sızıntı, Note 8’deki diğer söylenilen sürümlerin fiyatlandırması hakkında bilgi içermiyor. Ayrıca Redmi Note 8 Pro’nun 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama sürümlerinin sırasıyla 251 ve 293 dolar olarak fiyatlandırıldığını belirtti.

Telefonun işlemcisi 12nm Helio G90T, 2.05 GHz’de çalışan iki Cortex-A76 çekirdeği ve 2GHz’de çalışan altı Cortex-A55 çekirdeği içeriyor. 800MHz hızında çalışan ARM Mali G76 grafiğini içeriyor. 21:9 en boy oranlı ekranı, 90Hz yenileme hızını, HDR10 standardını, 10 GB’a kadar LPDDR4X RAM ve UFS 2.1 depolamayı destekliyor.

Helio G90T tarafından güçlendirilen yaklaşan Redmi Note 8 Pro akıllı telefonun AnTuTubenchmark puanını da açıkladı. Cihaz, Snapdragon 710 tarafından elde edilen 214.739 puandan daha yüksek olan 283.333 puan alıyor. Fiyat sızıntısının doğruluğuna dair bir onay yoktur. Bu nedenle, okuyucuların telefonun fiyatının tam olarak bu olacağına inanmamaları gerekir…