Ana Sayfa Akıllı Telefon Redmi Note 8 ve Note 8 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Redmi Note 8 ve Note 8 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Redmi'nin uzun süredir beklenilen telefonları Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro akıllı telefonları bugün tanıtıldı....

By Muhammed Arslan

-

1
0
Redmi Note 8 ve Note 8 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Redmi, Çin’deki bir açılış etkinliği ile bugün Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro cihazlarını tanıttı. Bu telefonlar, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Redmi Note 7 ve Note 7 Pro telefonları ile karşılaştırıldığında, daha üst özelliklere sahip.

Redmi Note 8 serisinin asıl farklı olduğu nokta, arkaya yerleştirilmiş dörtlü kamera kurulumu oluyor. Ayrıca Redmi Note 8 Pro, 64 megapiksel kameraya sahip piyasadaki ilk akıllı telefonu oldu. Diğer taraftan popüler normal sürüm 48 megapiksel Sony IMX586 objektifine de ev sahipliği yapıyor.

Redmi Note 8 ve Note 8 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Redmi Note 8 Pro Özellikleri 

Redmi Note 8 Pro, IP52 sertifikalı düşmeye dayanıklı gövdeyle birlikte gelir. Su damlası çentikli 6.53 inç IPS LCD ekrana sahip. 1080×2340 piksel FullHD+ çözünürlüğünü destekliyor. Ekran için TÜV Rheinland sertifikası, zararlı mavi ışınları filtrelemesini sağlayacak.

Telefonun ön ve arka tarafları Gorilla Glass 5 panelleri tarafından korunmaktadır. Redmi Note 8 Pro, azaltılmış çene ile %91,4‘lük bir ekran alanı sunar. MediaTek Helio G90T işlemci Redmi Note 8 Pro akıllı telefonunu destekliyor.

Akıllı telefon 6 GB ve 8 GB RAM sürümlerinde mevcut olacak. Bunlar 64 GB ve 128 GB gibi depolama seçenekleriyle eşleşecek. Daha fazla depolama için cihazda özel bir microSD kart yuvası da var.

Redmi Note 8 ve Note 8 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Redmi Note 8 Pro’nun arka panelinin üst yarısında, üç kamera ve yanına yerleştirilmiş LED flaşlı dördüncü bir sensör içeren dikey bir kamera kurulumu bulunuyor. Dört kamera ayarında, birincil lens olarak f / 1,7 açıklıklı 64 megapiksel ISOCELL Bright GW1, 8 megapiksellik ultra geniş bir lens, 2 cm odak uzaklığına sahip 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksellik bir derinlik sensörü bulunur. 960 fps ağır çekim video çekebilir. Telefonun ön çentiğinde 20 megapiksellik bir selfie kamera var.

Redmi Note 8 ve Note 8 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Redmi Note 8 Pro, 18W hızlı şarj için destek taşıyan 4.500mAh bir bataryaya sahiptir. Ayrıca popüler oyun akıllı telefonlarında bulunabilen sıvı soğutma teknolojisi ile birlikte geliyor. Telefonun antenleri telefonun içine akıllıca yerleştirilmiş, böylece oyun oynarken cihazı yatay modda tutarken sinyalleri engellemeyecek.

Redmi Note 8 Pro, MIUI 10 arayüzü ile kişiselleştirilmiş Android 9 Pie OS işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Daha iyi bir oyun deneyimi için akıllı telefon, MediaTek tarafından Game Turbo 2.0 ve HyperEngine ile donatılmıştır.

Redmi Note 8 Özellikleri

Redmi Note 8, Pro model ile aynı boyutta su damlası çentikli ekrana sahiptir ve her iki tarafında Gorilla Glass 5 panelleri ile suya düşmeye karşı korumalı bir gövde ile donatılmıştır. Cihazın çenesi biraz kalın ve ‘Redmi’ marka adını taşıyor. Ayrıca şirket akıllı telefonun %90’lık bir ekran-gövde oranına sahip olduğunu iddia ediyor.

Redmi Note 8 ve Note 8 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Snapdragon 665 yonga seti ile gelen telefonun 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı var. Daha fazla depolama için cihazda özel bir microSD kart yuvası da mevcut. Telefonun 4.000mAh bataryası USB-C ile 18W hızlı şarjı destekler.

Redmi Note 8’in dörtlü kamera sistemi telefonun arka camının sol üst köşesine yerleştirilmiştir. f/1.79 diyafram açıklığına sahip bir Sony IMX586 48 megapiksel birincil lensine ek olarak diğer üç sensör Pro modeli ile aynı. Önünde AI güzelleştirme özellikleri ile güçlendirilmiş 13 megapiksellik bir selfie kamera bulunuypr. Redmi Note 8 de, MIUI 10 tabanlı Android 9 Pie ile kutudan çıkacak.

Redmi Note 8 ve Note 8 Pro Fiyatı

Redmi Not 8 Pro

6 GB RAM + 64 GB depolama alanı – 195 Dolar
6 GB RAM + 128 GB depolama alanı – 223 Dolar
8 GB RAM + 128 GB depolama alanı – 251 Dolar

Redmi Not 8

4 GB RAM + 64 GB depolama alanı – 139 Dolar
6 GB RAM + 64 GB depolama alanı – 167 Dolar
6 GB RAM + 128 GB depolama alanı – 195 Dolar

25,578BeğenenlerBeğen
56,881TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikRedmiBook 14 Enhanced Sürümü Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Vivo Z7 ve Z9 Akıllı Telefonları Yolda!

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo geçtiğimiz günlerde Snapdragon 712 yonga seti ile desteklenen Vivo Z5'i piyasaya sürdü. Şimdi ise şirket Vivo Z7 ve Z9’u...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Redmi 5G Destekli Cihazını 2020’ye Saklıyor!

Birkaç gün önce Lu Weibing, Redmi K30'un 5G desteğine sahip olacağını açıkladı. Redmi telefonlarının önceki modellerinin piyasaya sürülme tarihleri arasında bir yıl olmadığını varsayarsak,...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

OnePlus 7T Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı!

OnePlus, bu yılın ilerleyen saatlerinde OnePlus 7T'yi piyasaya sürecek. Önceki model OnePlus 7'ye kıyasla kullanıcılar bundan daha memnun olabilir. Zaten üçlü arka kameralara sahip...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo Reno 2, Reno 2 Z ve Reno 2 F Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Oppo Reno'nun geliştirilmiş sürümleri olan Reno 2 serisini tanıttı. Seri içerisinde Oppo Reno 2, Reno 2 Z ve Reno...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Honor 20S Çıkış Tarihi Açıklandı!

Huawei'nin alt markası Honor'un yakın zamanda Çin'de Honor 20S adlı yeni bir akıllı telefonu piyasaya süreceği iddia ediliyor. Bazı raporlar, telefonun Honor 20 SE...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Google Pixel 4 Canlı Görüntüleri Yine Sızdırıldı!

Google'ın bu yıl ekim ayında Pixel 4 serisi akıllı telefonları piyasaya sürmesi bekleniyor. Resmi lansman etkinliği öncesinde şirket, yaklaşmakta olan premium bütçe akıllı telefonuyla...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.