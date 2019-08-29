Redmi Note 8 ve Note 8 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Redmi, Çin’deki bir açılış etkinliği ile bugün Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro cihazlarını tanıttı. Bu telefonlar, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Redmi Note 7 ve Note 7 Pro telefonları ile karşılaştırıldığında, daha üst özelliklere sahip.

Redmi Note 8 serisinin asıl farklı olduğu nokta, arkaya yerleştirilmiş dörtlü kamera kurulumu oluyor. Ayrıca Redmi Note 8 Pro, 64 megapiksel kameraya sahip piyasadaki ilk akıllı telefonu oldu. Diğer taraftan popüler normal sürüm 48 megapiksel Sony IMX586 objektifine de ev sahipliği yapıyor.

Redmi Note 8 Pro Özellikleri

Redmi Note 8 Pro, IP52 sertifikalı düşmeye dayanıklı gövdeyle birlikte gelir. Su damlası çentikli 6.53 inç IPS LCD ekrana sahip. 1080×2340 piksel FullHD+ çözünürlüğünü destekliyor. Ekran için TÜV Rheinland sertifikası, zararlı mavi ışınları filtrelemesini sağlayacak.

Telefonun ön ve arka tarafları Gorilla Glass 5 panelleri tarafından korunmaktadır. Redmi Note 8 Pro, azaltılmış çene ile %91,4‘lük bir ekran alanı sunar. MediaTek Helio G90T işlemci Redmi Note 8 Pro akıllı telefonunu destekliyor.

Akıllı telefon 6 GB ve 8 GB RAM sürümlerinde mevcut olacak. Bunlar 64 GB ve 128 GB gibi depolama seçenekleriyle eşleşecek. Daha fazla depolama için cihazda özel bir microSD kart yuvası da var.

Redmi Note 8 Pro’nun arka panelinin üst yarısında, üç kamera ve yanına yerleştirilmiş LED flaşlı dördüncü bir sensör içeren dikey bir kamera kurulumu bulunuyor. Dört kamera ayarında, birincil lens olarak f / 1,7 açıklıklı 64 megapiksel ISOCELL Bright GW1, 8 megapiksellik ultra geniş bir lens, 2 cm odak uzaklığına sahip 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksellik bir derinlik sensörü bulunur. 960 fps ağır çekim video çekebilir. Telefonun ön çentiğinde 20 megapiksellik bir selfie kamera var.

Redmi Note 8 Pro, 18W hızlı şarj için destek taşıyan 4.500mAh bir bataryaya sahiptir. Ayrıca popüler oyun akıllı telefonlarında bulunabilen sıvı soğutma teknolojisi ile birlikte geliyor. Telefonun antenleri telefonun içine akıllıca yerleştirilmiş, böylece oyun oynarken cihazı yatay modda tutarken sinyalleri engellemeyecek.

Redmi Note 8 Pro, MIUI 10 arayüzü ile kişiselleştirilmiş Android 9 Pie OS işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Daha iyi bir oyun deneyimi için akıllı telefon, MediaTek tarafından Game Turbo 2.0 ve HyperEngine ile donatılmıştır.

Redmi Note 8 Özellikleri

Redmi Note 8, Pro model ile aynı boyutta su damlası çentikli ekrana sahiptir ve her iki tarafında Gorilla Glass 5 panelleri ile suya düşmeye karşı korumalı bir gövde ile donatılmıştır. Cihazın çenesi biraz kalın ve ‘Redmi’ marka adını taşıyor. Ayrıca şirket akıllı telefonun %90’lık bir ekran-gövde oranına sahip olduğunu iddia ediyor.

Snapdragon 665 yonga seti ile gelen telefonun 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı var. Daha fazla depolama için cihazda özel bir microSD kart yuvası da mevcut. Telefonun 4.000mAh bataryası USB-C ile 18W hızlı şarjı destekler.

Redmi Note 8’in dörtlü kamera sistemi telefonun arka camının sol üst köşesine yerleştirilmiştir. f/1.79 diyafram açıklığına sahip bir Sony IMX586 48 megapiksel birincil lensine ek olarak diğer üç sensör Pro modeli ile aynı. Önünde AI güzelleştirme özellikleri ile güçlendirilmiş 13 megapiksellik bir selfie kamera bulunuypr. Redmi Note 8 de, MIUI 10 tabanlı Android 9 Pie ile kutudan çıkacak.

Redmi Note 8 ve Note 8 Pro Fiyatı

Redmi Not 8 Pro

6 GB RAM + 64 GB depolama alanı – 195 Dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı – 223 Dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı – 251 Dolar

Redmi Not 8

4 GB RAM + 64 GB depolama alanı – 139 Dolar

6 GB RAM + 64 GB depolama alanı – 167 Dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı – 195 Dolar