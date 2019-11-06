Redmi Note 8T Avrupa Fiyatı ve Özellikleri Sızdırıldı!

Xiaomi, bugün Avrupa’da bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Çin, Hindistan ve diğer bazı ülkelerde satılan Redmi Note 8 telefonun üzerinde biraz değişiklik yaparak, Redmi Note 8T’yi tanıttı. Bu telefon Avrupa’ya özel olacak. Tasarım söz konusu olduğunda Redmi Note 8T, Redmi Note 8’den farklı değil gibi görünüyor.

Telefonun ön ve arka paneli Gorilla Glass 5 korumasına sahip. Ekran su damlası çentikli olarak geliyor. Arka panelde de dörtlü kamera kurulumu mevcut. Ayrıca düşmeye dayanıklı nano kaplamaya sahiptir. Telefon üç renkte gelecek – Starscape Blue, Moonlight White ve Moonshade Gray.

Redmi Note 8T, 2340×1080 çözünürlüğe ve 19.5:9 en boy oranına sahip 6.3 inçlik bir FullHD+ LCD‘ye sahip. Ekranda Güneş Işığı Modu, Gece Modu ve Okuma Modu bulunur. Ayrıca renk sıcaklığı ayarı için destek de bulunuyor.

Donanım olarak Qualcomm Snapdragon 665 işlemci var. İki bellek yapılandırmasına sahip : 4GB RAM + 64GB ve 4GB RAM + 128GB. Dörtlü kamera kurulumu 48MP Samsung GM1 birincil kamera + 8MP 120 derece ultra geniş açılı kamera + 2MP derinlik sensörü + 2MP Makro kamerasını içerisiyor. Telefonun ön yüzünde AI güzelleştirmek, AI portre modu, panorama selfie ve Face Unlock özelliklerine sahip 13MP bir selfie kamera bulunuyor.

Redmi Note 8T, 4GB RAM + 64GB sürümü için 199 Euro olarak fiyatlandırıldı, ancak 128GB modelinin fiyatı açıklanmadı. Telefon 8 Kasım’da İspanya ve İtalya’da, 13 Kasım’da Fransa’da ve 15 Kasım’da Almanya’da satışa sunulacak.