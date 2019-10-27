Redmi Note 8T Canlı Canlı Görüntülendi!

Xiaomi’nin alt markası Redmi, yeni telefonlar üzerinde çalışıyor. Son söylentiler, şirketin yakın zamanda Redmi Note 8‘in yeni sürümü olan Redmi Note 8T üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Redmi Note 8T olarak adlandırılan yeni akıllı telefon, aynı tasarım ve hatta Redmi Note 8 ile aynı teknik özelliklere sahip olacak. Ancak Note 8’de yer almayan bir özelliğe sahip olacak – NFC içerecektir.

Xiaomi, Redmi Note 8T söylentilerine henüz yanıt vermedi. Ancak son raporlar, kısa bir süre sonra tanıtılacağını iddia ediyor. Ama bunun geçen yıl sessizce tanıtılan Note 6 Pro gibi sessiz şekilde yapılacağı belirtiliyor.

Redmi Note 8T, piyasaya sürülmesinden önce, telefonun perakende kutusuyla birlikte canlı görüntüleri paylaşıldı. Resimler, Redmi Note 8T markasını onaylarken, vurgulanan özellikler Redmi Note 8 ile paraleldir. Farklılık olarak NFC bağlantısına işaret ediyor.

Vurgulanan diğer özellikler arasında Corning Gorilla Glass 5 koruması olan 6,3 inçlik bir ekran var. 4.000mAh batarya, makro, ultra geniş açı, derinlik sensörü ve 48MP birincil sensörden oluşan dört kameralı bir kurulum.

Redmi Note 8T’nin canlı görüntülerinin yanı sıra, en son sızıntı, cihazın aksesuarlarıyla birlikte verilen perakende satış paketine de yakından bakmamızı sağlıyor. Ayrıca, cihazın Dream Blue ve Meteorite Black gibi çeşitli renklerde geleceğini de ortaya çıkarıyor.