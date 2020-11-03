Redmi Note 9 5G Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi‘nin alt markası Redmi, Redmi Note 9 serisi telefonlarını genişletiyor. Üstelik yeni telefonlardan birisi olan Redmi Note 9 5G ekran özellikleri sızdırıldı. Yeni telefon üst düzey düzey ekran yenileme hızına sahip olacak. Telefonların hakkındaki söylentiler sürekli olarak gündeme gelmeye başladı.

Kısa süre önce bir kaynak, serinin üç telefona sahip olacağını ve bu ayın sonlarında resmiyet kazanacağını iddia etti. Bugün erken saatlerde yeni bir kaynak ise Redmi Note 9 serisi telefonlardan birinin LCD panelini ortaya çıkaran bir görüntü paylaştı.

Görüntü, ön kamera için üst orta konumda bir delik olduğunu ortaya koydu. Kaynakta dikkat çeken bir diğer unsur ise delik boyutu oluyor. Kaynak Redmi Note 9 temel sürümünde bulunan deliğin yaklaşık 3.09 mm çap ile biraz büyük olduğunu iddia etti. Ayrıca ekranın yüksek yenileme oranını desteklediğini ileri sürdü.

Eylül ayında Weibo’da yaklaşmakta olan bir Redmi telefonunun sızdırılmış bir görüntüsü vardı. Cihazın sol üst köşesinde konumlandırılmış bir selfie kamera kesimi vardı. Bu telefonun Redmi Note 9’un temel versiyonu olma ihtimali var.

Görüntü M200722C model numarasına sahip telefonun 8 GB RAM, MIUI 12 tabanlı Android 10 ve 2.4GHz sekiz çekirdekli işlemci gibi birkaç önemli ayrıntıyı ortaya çıkardı. Cihaz, Dimensity 800U yonga seti ile gelebilir. Üstelik 22.5W hızlı şarjı destekleyebilir.