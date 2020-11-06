Redmi Note 9 High Edition’ın Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Xiaomi destekli Redmi, Redmi Note akıllı telefon serisiyle çok fazla ilgi gördü. En son çıkan Redmi Note 9 serisi, beş telefondan oluşuyor. Şimdi ise şirket seriye daha fazla telefon eklemeye hazırlanıyor. İşte detaylar…

Raporlara göre Redmi, üç yeni Redmi Note 9 serisi akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu telefonlardan ikisi Redmi Note 9 Standard Edition ve Redmi Note 9 High Edition olarak adlandırılıyor. Bu iki telefondan birisi bugün bir sızıntıya maruz kaldı.

Sızıntı yapan kişiden gelen bilgilere göre telefonda 2400 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü, 120 Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6,67 inç Full HD + ekran paneli bulunacak. Yani serideki diğer telefonlarla neredeyse aynı ekran özelliklerine sahip olacak.

Bu özelliklerin yanı sıra Redmi Note 9 High Edition, Qualcomm Snapdragon 750G işlemci tarafından desteklenecek. 33W hızlı şarj teknolojisiyle birlikte 4.820mAh bataryayı da beraberinde getirecek.

Telefonun arkasında dörtlü kamera kurulumu olacak ve Samsung’un HM2 108 megapiksel sensörüne sahip ilk akıllı telefonu olacak. Ön tarafta, telefonun 16 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip olacağı düşünülüyor.

Teknik özelliklere bakıldığında telefon, bu yıl eylül ayında piyasaya sürülen Xiaomi Mi 10T Lite akıllı telefonun Snapdragon 750G işlemciden güç alan modeli gibi görünüyor. Redmi Note 9 serisi Türkiye olmak üzere birçok pazarda satışa sunuldu. Yeni telefonların ülkemize gelip gelmeyeceğini bilmesek de fazlasıyla heyecanlıyız.