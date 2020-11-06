Ana Sayfa Akıllı Telefon Redmi Note 9 High Edition'ın Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Redmi Note 9 High Edition’ın Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Redmi Note 9 serisine yeni bir model daha ekleniyor. Redmi Note 9 High Edition'a dair bilmeniz gerekenler...

Ayşen Sıla

-

0
Xiaomi Redmi Note 9 High Edition

Xiaomi destekli Redmi, Redmi Note akıllı telefon serisiyle çok fazla ilgi gördü. En son çıkan Redmi Note 9 serisi, beş telefondan oluşuyor. Şimdi ise şirket seriye daha fazla telefon eklemeye hazırlanıyor. İşte detaylar…

Raporlara göre Redmi, üç yeni Redmi Note 9 serisi akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu telefonlardan ikisi Redmi Note 9 Standard Edition ve Redmi Note 9 High Edition olarak adlandırılıyor. Bu iki telefondan birisi bugün bir sızıntıya maruz kaldı.

Sızıntı yapan kişiden gelen bilgilere göre telefonda 2400 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü, 120 Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6,67 inç Full HD + ekran paneli bulunacak. Yani serideki diğer telefonlarla neredeyse aynı ekran özelliklerine sahip olacak.

Xiaomi Redmi Note 9 High Edition

Bu özelliklerin yanı sıra Redmi Note 9 High Edition, Qualcomm Snapdragon 750G işlemci tarafından desteklenecek. 33W hızlı şarj teknolojisiyle birlikte 4.820mAh bataryayı da beraberinde getirecek.

Telefonun arkasında dörtlü kamera kurulumu olacak ve Samsung’un HM2 108 megapiksel sensörüne sahip ilk akıllı telefonu olacak. Ön tarafta, telefonun 16 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip olacağı düşünülüyor.

Teknik özelliklere bakıldığında telefon, bu yıl eylül ayında piyasaya sürülen Xiaomi Mi 10T Lite akıllı telefonun Snapdragon 750G işlemciden güç alan modeli gibi görünüyor. Redmi Note 9 serisi Türkiye olmak üzere birçok pazarda satışa sunuldu. Yeni telefonların ülkemize gelip gelmeyeceğini bilmesek de fazlasıyla heyecanlıyız.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakNews Break
Önceki İçerikApple iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 Mini Ön Siparişe Hazır!
Sonraki İçerikHuawei Nova 8 SE Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Huawei Nova 8 SE Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, Nisan ayında nova 7 SE'yi tanıttı ve altı aydan uzun bir süre sonra şirket, nova 8 SE adlı halefini duyurdu.
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Redmi Note 9 High Edition’ın Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Xiaomi destekli Redmi, Redmi Note akıllı telefon serisiyle çok fazla ilgi gördü. En son çıkan Redmi Note 9 serisi, beş telefondan oluşuyor....
Devamını Oku
IOS Haberleri

Apple iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 Mini Ön Siparişe Hazır!

Birkaç hafta önce Apple, yeni iPhone 12 serisi akıllı telefonlarını tanıttı ve bu sefer seride dört farklı model bulunuyordu. iPhone 12, iPhone...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Razer Book 13 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oyun bilgisayarları ve telefonları ile ön plana çıkan Razer, Razer Book 13 adı altında yeni bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürdü. Razer...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Xbox S Serisi Depolama Kapasitesi Can Sıkacak

Microsoft, yeni nesil Xbox S ve X serisi modellerini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak cihazların tasarımları, özellikleri ve hatta beklenen perakende fiyatları...
Devamını Oku