Redmi Note 9 Serisinin Benzersiz Tasarımı!

Xiaomi tabanlı Redmi, Perşembe günü üç yeni Redmi Note 9 serisi akıllı telefonu piyasaya sürecek. Dün akşam Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, Redmi Note 9 serisinin başka hiçbir telefonda görülmemiş bir kamera ile donatılacağını ima etti.

Sızıntılar, Redmi Note 9 serisinin 108 megapiksellik bir Samsung HM2 lensi içereceğini iddia ediyor. Ayrıca Note 9 Pro 5G’nin zarif arka tasarımı da muhteşem görünüyor. Kaynaklara göre, Xiaomi Mi 10T Lite‘ın, Redmi Note 9 Pro 5G olarak yeniden isimlendirileceğini ortaya çıkardı.

Her iki telefon da yalnızca ana kamera bölümünde farklılık gösteriyor. Mi 10T Lite, dörtlü kamera sistemiyle 64 megapiksel bir ana kameraya sahipken, Redmi Note 9 Pro 5G’nin dörtlü kamera kurulumu 108 megapiksel ana kameraya sahip olacak.

Redmi Note 9 Pro 5G’nin resmi görüntüsü, Mi 10T Lite’ın Rose Gold Bleach renk modelini benziyor. Tasarımda da görülebileceği gibi üstte turkuaz rengi, altta şeftali rengiyle karışıyor. Telefonun arka tarafı, mat yüzeyli AG (parlama önleyici) malzemeden yapılmış.

Telefonun sağ kenarında bir ses tuşu ve yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucu bulunuyor. Yuvarlak şekilli kamera modülünün yanında dört kamera ve bir LED flaş ünitesi yer alıyor.

Redmi Note 9 Pro 5G, 6.67 inç IPS LCD FHD + 120Hz ekrana, Snapdragon 750G yonga setine, 33W hızlı şarjlı 4.820mAh bataryaya ve MIUI 12 tabanlı Android 10 işletim sistemine sahip olacak. Telefonda 16 megapiksel ön kamera, stereo hoparlör, 3.5mm audio ses girişi ve NFC gibi özellikler de bulunacak.