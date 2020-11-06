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Redmi Note 9 ve Note 9 Pro’nun Tüm Özellikleri

Redmi Note 9 Serisi TENAA veritabanında görüntülendi. Telefonların teknik özellikleriyle beraber görünümleri de ortaya çıktı...

Ayşen Sıla

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Redmi Note 9

Bugün ortaya çıkan bir rapora göre Xiaomi, Redmi Note 9 5G‘nin yanı sıra bir Pro modeli de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Redmi Note 9 ve Note 9 Pro, TENAA veritabanında görüntülendi. Her iki telefonun da teknik özellikleri ortaya çıktı.

Redmi Note 9 5G, Dimensity 800U olarak düşünülen ve 2.4GHz’e kadar çıkan bir işlemci ile birlikte geliyor. Telefonda üç adet RAM ve depolama seçeneği bulunuyor. Note 9, 4/6/8 GB RAM ve 64/128/256 GB depolama seçenekleriyle her bütçeye uygun olmayı başarıyor.

Telefonun dış tarafında 1080p çözünürlüğe sahip 6,53 inç LCD, içeride ise 5.000 mAh batarya bulunuyor. Arkadaki ana kamera 48 megapiksel sensöre sahip ve ön sol üst köşedeki bir delik içinde 13 megapiksel kamera bulunuyor.

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro ise, M2007J17C model numarasına sahip. Telefon arkadan Xiaomi Mi 10T Lite 5G’ye çok benziyor. Telefonun işlemcisi Snapdragon 750G olacak gibi görünüyor, RAM ise 12GB’a kadar çıkıp 256GB depolama ile eşleştirilebilir.

TENAA ayrıca merkezde konumlandırılan 108 megapiksel ana kamerayı ve 16 megapiksel selfie kamerasını da doğruluyor. Telefonlar henüz tanıtılmadı ve tanıtımının ne zaman olacağı bilinmiyor. Ancak listeye göre Redmi Note 9 serisi Siyah, Kırmızı, Mavi, Pembe, Beyaz, Yeşil, Mor ve Gri / Gümüş renk seçeneklerine sahip olacak.

Redmi Note 9

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KaynakTENAA
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