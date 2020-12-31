Redmi Note 9T Geekbench’te Görüntülendi!

Redmi Note 9T şimdi Geekbench’te ortaya çıktı. Telefonun Çin’de piyasaya sürülen Redmi Note9 5G telefonu ile aynı olduğu söyleniyor. Üstelik listeye göre telefon, daha eski bir Android işletim sistemiyle küresel pazarda sahneye çıkacak.

M2007J22G model numaralı bir Xiaomi akıllı telefonunun Geekbench listesi görüntülendi. Hatırlarsak, benzer model numarasına sahip bir cihaz Tayland’ın NBTC ve Malezya’nın SIRIM sertifikalarından da geçmişti. Bunların arasında NBTC veritabanı, bu cihazın Redmi Note 9T 5G olarak piyasaya çıkacağını ortaya çıkardı.

Test edilen cihaz 4GB RAM ve ARM MT6853T işlemciye sahip. Redmi Note9 5G’nin piyasaya sürülmesinden önce benzer bir kod adı bunun MediaTek Dimensity 800U 5G işlemci olduğunu ortaya çıkarmıştı. Bununla birlikte, 4GB modeli yalnızca 6 / 8GB RAM ve 128 / 256GB UFS 2.2 depolama seçeneği sunuyor.

Ayrıca liste, küresel modelin Redmi Note9 5G gibi Android 10 işletim sistemi ile piyasaya çıkacağını da ortaya koyuyor. Daha önce, Kasım ayında piyasaya sürülmüş model, MIUI 12 ile geldi ancak son çıkan Android’i 11 işletim sistemini taşımıyordu. Ayrıca, daha düşük bir RAM’e sahip olmasına rağmen, puanlar Çin modeliyle neredeyse aynı seviyede.

Redmi Note 9T 5G büyük olasılıkla 6.53 inç FHD + LCD ekrana sahip olacak ve sol üstte bir delik tasarımını benimseyecek. Arkada, Note9 Pro 5G gibi dairesel bir kamera düzeni, 48 MP ana lens, 8 MP ultra geniş ve 2 MP sensörlü üç sensörü barındıracak. Beklenen diğer özellikler arasında, SA / NSA 5G ve diğer bağlantı seçeneklerine ek olarak 22,5 W hızlı şarjlı 5.000 mAh pil yer alıyor.