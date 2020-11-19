Redmi Note Serisi Telefon Satışları Dünya Çapında 140 Milyonu Aştı

Xiaomi bugün, araştırma firması Omdia’ya göre, dünya çapında Redmi Note serisi akıllı telefonlarından 140 milyondan fazla sattığını duyurdu ve Note 8 telefonları H1 2020’de en çok satan ikinci telefon oldu.

Geçen Ekim ayında şirket dünya çapında 100 milyon Redmi Note satışına ulaştı ve bu yıl Mart ayında 110 milyon satış kilometre taşını kutladı.

Note 8, Note 8T ve Note 8 Pro‘yu içeren Redmi Note 8 serisi, Mayıs 2020’de 30 milyon satışa ulaştı ve hem normal hem de Pro modelleri, Q4 2019’da dünya çapında satılan en iyi 10 akıllı telefondan ikisiydi.

Redmi, Note 9 serisini bu yıl Mart ayında duyurdu ancak henüz şirketten satış rakamları alamadık. Ve biz bu sayıları beklerken, Redmi’nin 24 Kasım’da kadrosuna iki üye daha eklemesi bekleniyor – Redmi Note 9 5G ve Redmi Note 9 Pro 5G.