Redmi Oyun Telefonun Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı.

Redmi’nin bu ay Dimensity 1200 işlemci tarafından desteklenen oyun odaklı bir akıllı telefonu duyurması bekleniyor. Kısa süre önce Çin’in 3C otoritesi tarafından onaylanan M2104K10C akıllı telefonun Redmi’nin yeni oyun telefonu olabileceğine inanılıyor. Çinli bir yayın olan Sina Finance, telefonun birkaç önemli özelliğini paylaştı.

Yayın, Redmi oyun telefonunun merkezi olarak konumlandırılmış bir delikli Samsung AMOLED E4 ekranla donatılacağını ortaya çıkardı. Ekran, mükemmel bir oyun deneyimi için 144 Hz yenileme hızına kadar destek taşıyacak. Akıllı telefonun ayrıca gelişmiş bir oyun deneyimi için Black Shark serisi telefonlara benzer oyun düğmeleriyle gelmesi bekleniyor.

Dimensity 1200 işlemci ile çalışan telefonun 67W hızlı şarj desteği taşıması bekleniyor. Maalesef cihazın pil kapasitesi hakkında bir bilgi yok. Geçmiş raporlar, cihazın 64 megapiksel Sony IMX686 ana kamera ile dört kameralı bir sisteme sahip olabileceğini öne sürdü. Cihaz yaklaşık 306 dolar fiyata mal olabilir.

Akıllı telefona dair söylentiler, bu telefonun Hindistan’da da piyasaya sürüleceğini ortaya çıkardı. M2104K10I model numarasına sahip olan telefonun Hindistan versiyonu, geçtiğimiz günlerde BIS yetkilisi tarafından onaylandı. M210K410I’nin IMEI listesine göre bu telefon, Hindistan pazarlarına Poco markasıyla satışa sunulabilir.