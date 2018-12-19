Bu ayın başında Xiaomi Başkanı Lin Bin, 48 megapiksel kameraya sahip gizemli bir Xiaomi telefonunun görüntüsünü paylaşmıştı. Başkan Bin ayrıca akıllı telefonun Ocak 2019’da resmi olarak tanıtılacağını da doğruladı.

İlk söylentiler, bu telefonun yeni bir Mi serisi amiral gemisi telefonun olabileceği konusunda spekülasyon yapmıştı. Ancak birçok Çinli sızıntı, bir Redmi amiral gemisi telefonu olabileceğini halen iddia etmekte. Ekim ayında duyurulmuş olan Snapdragon 675 yongaseti ile desteklenen ilk telefon olması düşülüyor.

Ancak şimdi ki sızdırılan tanıtım posterleri, bu söylentilerin Xiaomi’nin ilk çift kameralı cep telefonu 2016 Redmi Pro’nun devamı olan Redmi Pro 2’yi gün yüzüne çıkardı. Redmi Pro 2 akıllı telefonun tanıtım posterleri, Werob kullanıcısı tarafından mikroblog sitesinde sızdırıldı. Görsellerden biri, Snapdragon 675’in Redmi Pro 2’de ilk defa kullanılacağını netleştiriyor. 48 megapiksellik kameraya sahip Snapdragon 675 yonga seti bulunan cep telefonun hakkında çıkan bu söylentiler, Redmi Pro 2’nin söz konusu cihaz olduğunu varsaymamıza neden oldu.

Snapdragon 675 yonga seti, 2.0 GHz’de bir çift Cortex A76 CPU ve 1.78 GHz’de çalışan altı çekirdekli Cortex A55 içeren 11nm’lik bir işlemcidir. Grafikler için bir Adreno 612 GPU teknolojisini içerir. Yonga seti ayrıca 48 megapiksele kadar görüntüleri yakalamayı destekler. Bu nedenle, arkada belirtilen “48MP Kamera” ile gizemli Xiaomi telefonun Snapdragon 675 tarafından beslenebileceği tahmin ediliyor. Şimdiklik söylentiler bu şekildedir. Ama tam olarak 48 megapiksellik kameraya bu telefonun sahip olup olmayacağı belli değildir.