Redmi ve Realme Şimdiden Snapdragon 855 Plus’u Hedefliyor!

Qualcomm, Snapdragon 855 yonga setinden daha iyi işlem hızı ve grafik performansı sunan daha güçlü Snapdragon 855 Plus mobil platformunu duyurdu. Birçok Android akıllı telefon üreticisi yılın ilk yarısında SD855 destekli akıllı telefonları piyasaya sürdü.

2019’un ikinci yarısında tanıtılacak olan ASUS ROG Phone 2, Snapdragon 855 Plus yonga seti kullanan ilk telefon olacak. Bununla birlikte, yılın ikinci yarısında SD855 Plus işlemcili akıllı telefonlarını piyasaya sürecek yeni markalar olacak. Görünüşe göre Redmi ve Realme de bu yıl sonra SD855 Plus telefonlarını piyasaya sürülebilir.

Snapdragon 855 Plus yonga setinin tanıtılmasından kısa bir süre sonra Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, bir yazı paylaştı. Yazıda yeni amiral gemisi yonga setine sahip bir Redmi telefonun bu yıl piyasaya sürüleceği konusunda ipucu verdi.

Söylentilere göre, yaklaşan Xiaomi Mi MIX 4‘ün Snapdragon 855 Plus tarafından destekleneceğini düşünüyor. Ayrıca SD855 Plus destekli uygun fiyatlı bir Redmi amiral gemisi telefon olasılığı da göz ardı edilemez.

Weibing kısa süre önce, şirketin bir sonraki amiral gemisi telefonunun IR blaster, çift hoparlör ve Redmi K20 Pro akıllı telefonunda bulunmayan daha güçlü bir motor gibi özellikler içereceğini ima etti.

Realme temel olarak uygun fiyatlı akıllı telefonlar piyasaya sürmeye odaklandı. Bu nedenle, henüz herhangi bir Snapdragon 8XX serisi yonga seti destekli telefonu piyasaya sürmedi. Ancak yayınladıkları son yayın bunun tersini gösteriyor. Kısmen pahalı da olsa bir Snapdragon 855+ destekli bir akıllı telefon piyasaya sürebilir.