Redmi X Tanıtım Posteri Sızdırıldı!

Redmi Note 7, kısa bir süre onca Xiaomi‘den ayrılıp bağımsız bir marka olan Redmi’nin ilk akıllı telefonu idi. Hatta şirket önümüzdeki ay bu telefonun daha da yükseltilmiş versiyonu olan Redmi Note 7 Pro akıllı telefonunu tanıtacak.

Resmi bir açıklama olmasa da bu yeni telefonun kod adının Redmi X olduğu ifade ediliyor. Hatta akıllı telefonunun sızdırılmış bir posteri Weibo‘da bu gün görüntülendi. Poster, akıllı telefonla ilgili sadece iki şeyi ortaya koyuyor. Birincisi, bir ekran içi parmak izi tarayıcı ile donatılmış olacak ve ikincisi 15 Şubat’ta duyurulacak.

Büyük bir boyut ile yerleştirilmiş Redmi X yazısının altındaki cümle de çevirilere göre ekran içi parmak izi bulunan telefon yazılmıştır. Akıllı telefonun teknik özellikleri hakkında bilgi bulunmamaktadır. Redmi’nin Snapdragon 855 mobil platformlu bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı daha önceki söylentilerde ortaya çıkmıştı.

Redmi X telefonu olabilir mi? Bunu kanıtlayacak doğrudan bir kanıt yok. Sızan poster, yalnızca Redmi X’in performans yeteneklerinden ziyade ekran içi parmak izi tarayıcı özelliğini vurguladığından, SD855 destekli bir amiral gemisi telefon gibi görünmüyor.

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Ancak arkaya monte parmak izi tarayıcılara sahip Redmi Note 7 veya Note 7 Pro’dan daha iyi bir telefon olabilir. Snapdragon 660 yonga seti, Note 7‘ye güç verirken, Note 7 Pro‘ya Snapdragon 710 yonga seti tarafından destek verilebilir.