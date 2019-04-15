Redmi Y3, 24 Nisan’da 32 MP Selfie Kamerasıyla Geliyor

Redmi Y2‘nin piyasaya sürülmesinden yedi ay sonra halefi gelmek üzere. Xiaomi Hindistan, “sadece özçekimler değil, 32 MP süper özçekimler” diye bahsetti ve Redmi Y3’ün resmen geleceğini söyledi. Lansman önümüzdeki hafta 24 Nisan‘da gerçekleşecek.

Teaser’a bakarken, telefonun açıkça bir su damlası çentiği olacağını görüyoruz. Bir başka ilginç şey redmi Y3 önceki modele göre tamamen yeni bir telefon. Redmi Y2 bazı ülkelerde Redmi s2 olarak tanıtılmıştı.

Redmi Y3 en yüksek çözünürlüklü selfie kameralı Xiaomi telefonu olacak. Şimdiye kadar, Mi Mix 3 24 MP‘lik bir ön kamera ile geldi, Mi 9 ise 20 MP‘lik bir sensöre sahipti. Yeni telefonun Quad-Bayer katmanı kullanan Samsung ISOCELL GD1 sensörüne ve 8MP görüntüleyici olarak etkin piksellere ve gerçek zamanlı HDR‘ye sahip olmasını bekliyoruz.

Diğer özellikler bilinmemektedir, ancak resmi tanıtıma 9 gün kaldı ve pek çok sızıntının gelmesini bekliyoruz. Fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.