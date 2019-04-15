Ana Sayfa Akıllı Telefon Redmi Y3, 24 Nisan’da 32 MP Selfie Kamerasıyla Geliyor

Redmi Y3, 24 Nisan’da 32 MP Selfie Kamerasıyla Geliyor

By Selin Polat

-

3
0
Redmi Y3, 24 Nisan’da 32 MP Selfie Kamerasıyla Geliyor

Redmi Y2‘nin piyasaya sürülmesinden yedi ay sonra halefi gelmek üzere. Xiaomi Hindistan, “sadece özçekimler değil, 32 MP süper özçekimler” diye bahsetti ve Redmi Y3’ün resmen geleceğini söyledi. Lansman önümüzdeki hafta 24 Nisan‘da gerçekleşecek.

Teaser’a bakarken, telefonun açıkça bir su damlası çentiği olacağını görüyoruz. Bir başka ilginç şey redmi Y3 önceki modele göre tamamen yeni bir telefon. Redmi Y2 bazı ülkelerde Redmi s2 olarak tanıtılmıştı.

Redmi Y3 en yüksek çözünürlüklü selfie kameralı Xiaomi telefonu olacak. Şimdiye kadar, Mi Mix 3 24 MP‘lik bir ön kamera ile geldi, Mi 9 ise 20 MP‘lik bir sensöre sahipti. Yeni telefonun Quad-Bayer katmanı kullanan Samsung ISOCELL GD1 sensörüne ve 8MP görüntüleyici olarak etkin piksellere ve gerçek zamanlı HDR‘ye sahip olmasını bekliyoruz.

Diğer özellikler bilinmemektedir, ancak resmi tanıtıma 9 gün kaldı ve pek çok sızıntının gelmesini bekliyoruz. Fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

KaynakGsmarena
25,787BeğenenlerBeğen
57,921TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikMotorola Razr 2019 ve One Vision, Bluetooth Sertifikası Aldı

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Motorola Razr 2019 ve One Vision, Bluetooth Sertifikası Aldı

Motorola, yeni Razr 2019 ve One Vision telefonlarıyla marka portföyünü yenilemek istiyor. Razr serisi 2000'li yılların başından itibaren benzersiz V3 cep telefonu ile öne...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Alınabilecek En iyi Telefonlar 2019

Her sene akıllı telefonlar arasına yeni modeller ekleniyor. Onlarca hatta yüzlerce yeni model ile karşı karşıya kalıyoruz. Sürekli piyasaya sürülen yeni bir akıllı telefon...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

1000 TL Altı Telefonlar (Nisan 2019)

Nisan ayındayız ve 1000 TL bütçemiz var. Bu bütçe ile alınabilecek en iyi akıllı telefonları listeledik. Seçim sizin.. Bu fiyata alınacak en iyi telefonları listelemeden...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo iQOO, 12GB RAM ve 128GB Hafızayla Geliyor

Vivo iQOO daha önce 6GB/128GB, 8GB/128GB, 8GB/256GB ve 12GB/256GB kapasiteli olarak tanıtılmıştı. Bugün, şirket bu akıllı telefonun beşinci versiyonunu, 12GB RAM ve 128GB depolama alanı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Honor 8A Pro Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Honor 8A Pro, 8 çekirdekli Mediatek Helio P35 işlemcisi ile bugün tanıtıldı. Bu telefon daha önce tanıtılan Honor Play 8A modeline çok beniyor ve aynı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei P30 ve P30 Pro Saniyeler İçinde Tükendi!

Huawei, P30 serisinin Çin'de 11 Nisan'da piyasaya sürdü. Hatta akıllı telefonlar, aynı günün akşam saatlerinde eşzamanlı olarak çevrimiçi ve çevrimdışı platformlar üzerinden ön siparişler...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik© Copyright 2019, Tüm Hakları Saklıdır.

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.

DİĞER HABERLER
Motorola Razr 2019 ve One Vision, Bluetooth Sertifikası Aldı
Akıllı Telefon

Motorola Razr 2019 ve One Vision, Bluetooth Sertifikası Aldı