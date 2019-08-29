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RedmiBook 14 Enhanced Sürümü Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Redmi, geçtiğimiz aylarda tanıtılan RedmiBook 14 modelinin Enhanced sürümünü piyasaya sürdü...

By Muhammed Arslan

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RedmiBook 14 Enhanced Sürümü Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

RedmiBook 14 Mayıs’ta piyasaya sürüldü. Bilgisayar 8. Nesil Intel işlemcileri tarafından destekleniyordu. Bugün ise Xiaomi‘nin alt markası Redmi, en yeni Intel 10. Nesil işlemcileriyle donatılan yeni bir versiyonunu duyurdu. Yeni sürüme RedmiBook 14 Enhanced olarak adlandırılıyor.

Tıpkı 8. nesil sürümü gibi, bu da üç yapılandırmada mevcuttur. Yeni işlemci tek değişiklik değil. RedmiBook 14 Enhanced sürümü ayrıca 8. Nesil sürümünden daha fazla ayırt edilmesi için iki yeni renk seçeneğiyle de geliyor. Aşağıda mevcut üç yapılandırma bulunmaktadır:

  • Temel Model – Core i5-10210U + 8GB RAM + 256GB SSD + Nvidia MX250 harici ekran.
  • Orta Model – Core i5-10210U + 8GB RAM + 512GB SSD + Nvidia MX250 harici ekran.
  • Üst Model – Core i7-10510U + 8GB RAM + 512GB  SSD + MX250 harici ekran.

RedmiBook 14 Enhanced Sürümü Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Core i5-10210U, bir haftadan biraz daha önce tanıtılan yeni Comet Lake ailesine aittir. Baz frekansı 1.6 GHz ve maksimum turbo frekansı 4.2GHz kadar hız sağlıyor. Aynı zamanda 6 MB önbelleğe sahiptir.

Core i7-10510U de aynı zamanda yeni Comet Lake ailesinin bir üyesidir. 4 çekirdekli ve 8 çekirdekli olarak geliyor. Ancak 8 MB önbellek var. Baz frekans 1.8GHz’dir, ancak tek bir çekirdek için 4.9GHz’e ve Turbo moddaki tüm çekirdekler için 4.3GHz’e kadar çıkabiliyor.RedmiBook 14 Enhanced Sürümü Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

 

Temel model 559 dolar olarak fiyatlandırılmıştır ve gümüş renk seçeneğinde gelecek. Temel modelden sadece daha büyük depolanmasıyla farklılaşan orta model 629 dolara satılacak ve gümüş, gri ve gül rengi seçeneklerinde satışa sunulacak. En üst model 699 dolar ile geleck ve gümüş renkte satışa sunulacak.

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