RedmiBook 14 Ryzen Edition Fiyatı ve Özellikleri Sızdırıldı!

Xiaomi destekli Redmi, kısa bir süre önce RedmiBook 14 dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü. Şimdi ise şirket aynı bilgisayarın farklı bir sürümünü tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, RedmiBook 14 Ryzen Edition‘ın 21 Ekim’de Çin’de piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Gelecek hafta piyasaya sunulmasıyla birlikte şirket, cihazın yeni bir özelliğine gönderme yaptı. Kısa bir süre önce anlaşma yaptığı Xiaomi, Oppo ve Vivo cihazları ile farklı dosya aktarım protokolü geliştirdiklerini duyurdu. Yeni bilgisayar ile bu markaların cihazları arasında paylaşım yapmak oldukça basit olacak.

Şirket, yaklaşan RedmiBook 14 Ryzen Edition’daki bu yeni özelliğiyle, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar arasında dosya boyutu sınırlaması olmadan dosya aktarabildiğini öne sürüyor. Kısacası göz açıp kapayıncaya kadar 1000’den fazla görüntü ve HD video aktarabildiğini iddia ediyor.

Şirket, bu yeni özelliği ortaya çıkarmasının yanı sıra, yaklaşmakta olan bu cihazın fiyatlandırmasına da yaptı. Yaklaşan RedmiBook’un XX99 Yuan (1000Yuan= 141 dolar) olarak fiyatlandırılacağını söyledi. AMD Ryzen 3500U tarafından desteklenen cihazların çoğu 550 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip. Buna karşın Redmi’nin yeni bilgisayarının yaklaşık 493 dolara gelmesi bekleniyor.

Kısa süre önce, şirket RedmiBook 14 Ryzen Edition’ın işlemci açısından iki seçenekle geleceğini ortaya çıkardı: AMD Ryzen 5 3500U ve AMD Ryzen 7 3700U işlemci. Bunun dışında, şirket yaklaşmakta olan dizüstü bilgisayar hakkında pek bir şey açıklamadı. Ancak, cihaz özelliklerinin çoğunun standart RedmiBook 14 dizüstü bilgisayarla karşılaştırıldığında değişmeden kalmasını bekliyoruz.