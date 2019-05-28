RedmiBook 14 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Daha önce açıklandığı gibi, Redmi bugün Redmi K20 ve Redmi K20 Pro akıllı telefonlarını tanıttı. Bununla birlikte, şirket aynı zamanda RedmiBook 14 adındaki ilk dizüstü bilgisayarı da piyasaya sürdü.

RedmiBook tasarımı, Apple MacBook’lardan esinlenerek tasarlandı. Adından da anlaşılacağı gibi, RedmiBook 14 inçlik bir ekrana sahip ve 8. nesil Intel CPU ile çalışıyor. Windows 10 Home Edition ile önceden yüklenmiş olarak gelecek.

Mi Band kullanarak dizüstü bilgisayarın kilidini açmak için Xiaomi akıllı kilit açma özelliğini içerir. 14 inçlik ekran FullHD (1920 x 1080 piksel) çözünürlükle geliyor. %81.2 ekran/gövde oranı var ve 178 derece geniş görüş açısı sunuyor.

2GB NVIDIA GeForce MX250 grafik kartı ve 8 GB DDR4 RAM ile birleştirilmiş 8. nesil Intel i5 veya i7 işlemci tarafından desteklenmektedir. Aynı zamanda 512GB’a kadar SSD depolaması da içerir.

G/Ç hakkında konuşacak olursak RedmiBook, 3 adet USB Type-A bağlantı noktası (2 adet USB 3.0 + 1 USB 2.0), 1 adet 3.5mm kulaklık girişi ve 1 adet HDMI bağlantı noktasıyla birlikte gelir.

Aynı zamanda Wi-Fi 802.11 a/b/g n (2.4GHz ve 5GHz) ve Bluetooth 5.0‘ı da bünyesinde barındırıyor. RedmiBook 14 iki adet 1.5W hoparlör ile donatıldı ve DTS ses teknolojisini destekliyor. 46Wh batarya ile çalışıyor ve 65W güç adaptörü ile birlikte gelir.

RedmiBook 14, 323x228x17.95 mm boyutlarında ve 1.5 kg ağırlığındadır. Şirket ayrıca daha iyi ısı dağıtımı için bir bakır ısı borusu ile birlikte bir soğutma fanı ekledi. Şu an itibariyle, RedmiBook 14 yalnızca Gümüş renkte mevcuttur.

Xiaomi dizüstü bilgisayarların aksine, RedmiBook’un dış cephesinde marka logosu var. 256 GB ve 512 GB depolama alanına sahip Core i5 destekli RedmiBook 14, sırasıyla 579 dolar ve 622 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Core i7 destekli RedmiBook 14’ün fiyatı 721 dolar. Şu anda ön sipariş için mevcut ve satışlar 1 Haziran’dan itibaren olacak.