RedmiBook AMD Ryzen Edition Özellikleri Netlik Kazanıyor!

Redmi, şirketin AMD ile da bir işbirliği anlaşması imzaladığını resmen açıkladı. Şirket, 21 Ekim’de AMD destekli ilk dizüstü bilgisayarı olan RedmiBook Ryzen Edition’ı piyasaya sürecek. Şimdi ise şirket yaklaşan RedmiBook ile ilgili daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkarıyor.

Dizüstü bilgisayar, AMD Ryzen 5 3500U yonga seti tarafından destekleniyor. Buna ek olarak poster, üst düzey modelin AMD Ryzen 7 3700U işlemci ile geleceğini doğruluyor. Yonga seti 12nm işlem kullanılarak üretildi. Sekiz thread gücüne sahip dört çekirdekli bir işlemciyle birlikte geliyor.

Şu anda, AMD’nin piyasadaki en gelişmiş bilgisayar yonga seti. Xiaomi ayrıca, bu RedmiBook Ryzen Edition’ın piyasaya sürülmesiyle, farklı bir pazara giriş yapacak. Makul olmayan yüksek fiyatlı premium dizüstü bilgisayarlara savaş ilan edeceğini söyleyebiliriz. Fiyat/performans oranını dengelemeyi hedefleyecek.

Ryzen 5 3500U yonga seti Radeon Vega 8 entegre grafik kartıyla geliyor. Oyun için düşük maliyetli bir bütçe çözümü sunuyor. Dört çekirdeği ve maksimum 3.7GHz saat hızı ile, birden fazla uygulamayı aynı anda kolayca çalıştırabilmesi bekleniyor. Bu sayede ev ve ofis bilgisayarları için mükemmel bir işlemcidir. Ayrıca video düzenleme gibi bazı daha zor işleri de yapabilir.

Öte yandan Ryzen 7 3700U, toplam thread sayısını sekize getirmek için eşzamanlı çoklu iş parçacığı sağlayan AMD’nin Zen+ çekirdeklerini kullanan dört çekirdekli bir APU ile birlikte geliyor. 3000 serisi bir model kullansa da, hala biraz daha eski 12nm işlem üzerine kuruludur.