RedmiBook Pro 14 ve 15 inç Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, bugün RedmiBook Pro’yu piyasaya sürdü. 697 dolar fiyattan başlayan dizüstü bilgisayarlar Intel 11. nesil işlemcilere, 3.2K’ya kadar ekrana ve daha birçok özelliğe sahip.

RedmiBook Pro 14 ve 15 inç modellerinin her birinin üç çeşidi bulunuyor. Hepsi Intel’in 11. nesil Tiger Lake işlemcileriyle (Core-i5 / i7) donatılmış. Her iki dizüstü bilgisayar da tek bir (Star Grey) renk çeşidiyle geliyor. Bilgisayarın fiyatlandırması ise şu şekilde:

RedmiBook Pro 14 inç

-Core-i5, Intel-Xe Graphics- (16GB + 512GB) – 697 dolar

-Core-i5, Nvidia MX450 GPU- (16 GB + 512 GB) – 821 dolar

-Core-i7, Nvidia MX450 GPU- (16 GB + 512 GB) – 929 dolar

RedmiBook Pro 15 inç

-Core-i5, Intel-Xe Graphics- (16GB + 512GB) – 774 dolar

-Core-i5, Nvidia GeForce MX450 GPU- (16 GB + 512 GB) – 852 dolar

-Core-i7, Nvidia GeForce MX450 GPU- (16GB + 512GB) – 976 dolar

RedmiBook Pro 14 İnç’in Özellikleri

Redmi, dizüstü bilgisayarın 6 serisi havacılık alüminyum alaşımı ve CNC entegre kalıplama sürecine sahip metal bir gövdeyle yapıldığını söylüyor. Dizüstü bilgisayar 315,6 × 220,4 × 17,25 mm boyutlarında ve yaklaşık 1,46 kg ağırlığında geliyor.

RedmiBook Pro 14 inç, 16:10 en boy oranına sahip 14 inç 2.5K ekran sunuyor. Çözünürlük yaklaşık 2560 × 1440 olarak belirtiliyor ve yaklaşık yüzde 88,2 ekran gövde oranı bulunduruyor. Ekran ayrıca düşük ışık emisyonu, yüzde 100 sRGB renk gamı, 178 derece görüş açısı, 300 nit maksimum parlaklık, DC karartma için TUV Rheinland sertifikasına sahip.

Cihaz, Intel 11. nesil Core i5-1135G7 ve Core i7-1165G7 işlemcilerle geliyor. Bu, Intel Xe entegre grafik veya Nvidia GeForce MX450 GPU ile eşleştiriliyor. Belleğe gelince, dizüstü bilgisayarın modelleri 16GB DDR4 3200MHz RAM ve 512GB depolama sunuyor.

Bağlantı kısmında ise cihaz, Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, 1xUSB-C Thunderbolt-4 bağlantı noktası (60Hz’de 4K-ext. Ekranı destekler, 240Hz’e kadar 1080p ekranı destekler), 1xUSB-C, 1xUSB- A 3.2 Gen1, 1xUSB-A 2.0, 1 × 3,5 mm ses girişi, 1xHDMI bağlantı noktasıyla geliyor.

Diğer özellikler arasında 56WHr pil, 65W USB-C adaptörü, DTS Audio özellikli 4W hoparlör, parmak izi sensörü, 720p web kamerası, arkadan aydınlatmalı klavye, XiaoAI ile önceden yüklenmiş Windows 10 Home (Çin), MIUI +, Microsoft Office Student sürümü bulunuyor.

RedmiBook Pro 15 İnç’in Özellikleri

14 inçlik modelin aksine 15 inçlik model, 3200 × 2000 piksel çözünürlüğe sahip ve 15.6 inç 3.2K ekrana bulunduruyor. Bu ekran 242 PPI, yuzde 89.1 ekran-gövde oranı, 1500: 1 kontrast oranı, 90Hz yenileme oranı (değişken bahis. 60/90Hz) sunuyor.

Bu 16:10 ekran ayrıca 178 derecelik bir görüş açısına sahip, düşük ışık yayımı için TUV Rheinland sertifikalı, yüzde 100 sRGB renk gamı ​​ve DC karartma bulunduruyor.

Ayrıca, 14 inç gibi, bu model de CNC entegre kalıplama işlemi ile 6 serisi havacılık alüminyum metal gövdeye sahip. 350,1 × 242,3 × 17,9 mm ölçülerinde ve yaklaşık 1,79 kg ağırlığında.

RedmiBook Pro 15 inç, Intel 11. nesil Tiger Lake Core i5-11300H ve Core i7-11370H işlemciler tarafından destekleniyor. Tıpkı yukarıdaki gibi, entegre Intel Xe grafikleri veya Nvidia GeForce MX450 GPU ile eşleştirilmiş. Bellek kısmında ise, aynı 16GB DDR4 3200MHz RAM ve 512GB depolama sunuyor.

15 inçlik modelden 14 inçlik modelden bir diğer önemli fark, 70WHr bataryaya sahip olması ve büyük bir 100W USB-C şarj adaptörüyle birlikte gelmesi diyebiliriz.

Bağlantı kısmında Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, 1xUSB-C Thunderbolt-4 bağlantı noktası (60Hz’de 4K-ext. Ekranı destekler, 240Hz’e kadar 1080p ekranı destekler), 1xUSB-C, 1xUSB- A 3.2 Gen1, 1xUSB-A 2.0, 1 × 3,5 mm ses girişi, 1xHDMI bağlantı noktası sunuyor.

Diğer özellikler arasında DTS Audio özellikli 4W hoparlör, parmak izi sensörü, 720p web kamerası, arkadan aydınlatmalı klavye, XiaoAI, MIUI + ile önceden yüklenmiş Windows 10 Home (Çin), Microsoft Office Student sürümü bulunuyor.