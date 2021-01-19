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RedmiBook Pro 15, Şubat Ayında Görücüye Çıkabilir!

Yeni RedmiBook Pro 15 serisi, çok yakında piyasada yerini alacak. Cihazın Şubat ayında K40 serisi ile tanıtılması bekleniyor.

Ayşen Sıla

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xiaomi

Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda yeni nesil RedmiBook Pro serisini piyasaya süreceğini açıkladı. Bugün şirket, RedmiBook Pro’nun Şubat ayında tanıtılacağını da sözlerine ekledi. Son raporlar, yeni bilgisayarın RedmiBook Pro 15 olarak adlandırılacağını gösteriyor.

RedmiBook Pro 15’in kesin özellikleri henüz bilinmiyor. Ancak dizüstü bilgisayarın 11. nesil Core i5 ve i7 sürümü geçen hafta Geekbench 5’te görüldü.

Liste, Core i5-11300H CPU sürümü ve Core i7-11370H CPU sürümünün her ikisinin de 16 GB RAM ile donatıldığını ve Windows 10 işletim sistemi ile destekleneceğini ortaya çıkarmıştı.

xiaomi

Bilgisayar, aynı zamanda AMD Ryzen işlemcilere sahip RedmiBook 15S modelleri de aynı kıyaslama platformunda görüldü. Ryzen 5 5600H CPU versiyonu 8 GB ve 16 GB RAM modellerle görülürken, Ryzen 7 5800H modeli 16 GB RAM ile destekleniyor.

Redmi’nin bu yeni dizüstü bilgisayarı Redmi K40 serisi ile beraber piyasaya süreceği söyleniyor. RedmiBook Pro 15’in yaklaşık 460 dolar fiyat etiketini de beraberinde getireceğine inanılıyor.

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KaynakSeoogoog

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