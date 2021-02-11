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RedmiBook Pro 25 Şubat’ta Piyasaya Sürülecek!

Yeni nesil RedmiBook dizüstü bilgisayar serisi geliyor. Lansman, Redmi K40 serisinin tanıtım etkinliğinde yapılacak!

Ayşen Sıla

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RedmiBook, Redmi’nin Windows destekli dizüstü bilgisayar serisi olarak oldukça fazla talep görüyor. Xiaomi’nin alt markası olan şirket, 25 Şubat’ta RedmiBook Pro adında yeni bir model tanıtacak. Tarih, Redmi K40 serisinin tanıtılacağı günle aynı!

Resmi Mi NoteBook Weibo hesabı dün yeni bilgisayarın piyasaya sürüleceğini doğruladı. Daha önce hesap, gelecekteki bilgisayarın bazı özelliklerini tanıtan birkaç görüntü de paylaşmıştı.

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Şimdiye kadar, RedmiBook Pro’nun Intel’in Tiger Lake H35 serisinden bir işlemci tarafından destekleneceğini biliyoruz. 11. nesil dört çekirdekli işlemciler serisi, 35W TDP ve Intel Xe grafiklere sahip 10nm işlemciyle geliyor. Yeni nesil RedmiBook serisinin AMD Ryzen işlemcilerle destekleneceği söyleniyor. AMD destekli sürümün RedmiBook Pro 15S olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

RedmiBook Pro, ona birinci sınıf bir his vermesi beklenen yeni bir kaplamaya sahip tamamen metal bir tasarımla gelecek. Tanıtım posteri, bir HDMI bağlantı noktasıyla birlikte bilgisayarın sağ tarafında şarj için bir USB-C bağlantı noktası olduğunu gösteriyor. Dizüstü bilgisayarda ayrıca tam boyutlu arkadan aydınlatmalı bir klavye de olacak.

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Bilgisayarda bir web kamerası olacağı da onaylanmış bilgiler arasında yer alıyor. Bunun doğal olduğunu öne sürüyor olabilirsiniz, fakat Xiaomi web kamerası olmayan birçok dizüstü bilgisayar piyasaya sürüyor. Bu nedenle bu detayı da sizlerle paylaşmak istedik.

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KaynakNews Break

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