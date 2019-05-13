Redmi’nin Yeni Amiral Gemisinin Özellikleri Yine Gündemde!

Redmi‘nin yakın bir zamanda Snapdragon 855 destekli bir amiral gemisi telefonu piyasaya süreceğini zaten uzun zamandır söylüyoruz. Söz konusu telefon Redmi Pro 2 olarak adlandırılabileceği iddia ediliyor.

Buna karşılık akıllı telefonun hakkında sadece birkaç önemli bilgiye sahipken, bugün Çinli bir sızıntı sayesinde sözde teknik özelliklere de artık sahibiz. Telefon Redmi Note 7‘ye benzer bir tasarıma sahip. Ayrıca 20MP açılır kamerası sayesinde boydan boya ekran tasarımı var.

Ekran oldukça geniş bir çeneye ve bazı üst çerçevelere sahip görünüyor. Ancak diğer amiral gemisi telefonların çok altında bir fiyat alması beklendiği için bu ideal. Hatta resme göre, Redmi 855 amiral gemisi 6.39 inç ekranla donatılmıştır.

Söz konusu donanım olduğunda yeni cihaz Snapdragon 855 işlemci, güçlü Kryo 485 CPU ve Adreno 640 GPU‘yu barındırıyor. Arkasında, 48MP ana sensörü barındıran üçlü kamera kurulumunu görüyoruz. Redmi Note 7’nin kameralarının ne kadar etkileyici olduğunu Redmi Note 7 Uzaya Gönderildi! Çekilen Fotoğraflar Harika! adlı makalemizden inceleyebilirsiniz. Yeni amiral gemisi muhtemelen daha iyi çekimler yapacak.

Ayrıca Redmi 855 amiral gemisi yerleşik 3600mAh batarya, 27W hızlı şarj, Kızılötesi uzaktan kumanda desteğine ev sahipliği yapıyor. Telefonun Kırmızı, Mavi ve Siyah renkli renklerde bulunabileceği ve yakında açıklanması bekleniyor. Ayrıca 3.5 mm kulaklık girişi ve NFC desteği ile geleceğini doğrulandı.