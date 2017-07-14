Reklam Virüsleri Nasıl Çalışır ve Nasıl Silinirler?

Virüs tipleri hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumdalar. Her çeşit virüs etrafta kol geziyor. Bir gün bilgisayarımıza indirdiğimiz legal, oldukça faydalı olan bir yazılımın içerisinde karşımıza çıkabiliyorken bazen de çok farklı şekillde, bir video izlerken veya film seyrederken karşımızsa çıkabiliyorlar. Reklam virüsleri ise en tehlikeli virüs tipleridir diyebiliriz. Aslında bizim bilgilerimizi truva atı virüsleri gibi çalmadıkları için çok önemli olan bir virüs çeşidi değil. Fakat bilgisayarlarımıza yerleştirdikleri reklamlar ile, tarayıcımızın içine soktukları rahatsız edici popup türevi reklamlar ile bizleri oldukça sinir ediyorlar. Ayrıca yapımcılarına da oldukça yüklü miktarlarda paralar kazandırıyorlar. Bu nedenle oldukça dikkatli olmalı ve yazımızı güzel bir şekilde okumalısınız.

Adware Reklam Virüsleri Nasıl Çalışırlar?

Reklam virüslerinin çalışma prensipleri oldukça farklıdır. Genel anlamda çok profesyonel bir çalışma biçimleri vardır. Çoğu zaman çeşitli legal yazılımların içerisine gizlenmiş bir biçimde gelirler. Yani bize faydalı olan sıradan bir video oynatıcı program içerisinde gizlenmiştir virüs. Siz video oynatıcı programı kurduğunuz zaman reklam virüsü de arka planda yüklenmektedir. Yüklendikten sonra da tarayıcınız içerisine yerleşmektedir. Tarayıcınıza yerleşen virüs, siz çeşitli web siteleri içerisinde geziniyorken sürekli olarak karşınıza popup uyuz edici reklamlar çıkartır. Sizler de çok şüphelenmezsiniz. Bunun sebebi bildiğiniz gibi web sitelerin içlerinde zaten popup reklamlar mevcuttur. Ancak aşırı rahatsız edici düzeyde değiller. Sistemimize virüs bulaşsa, her siteye ekstra olarak kendi reklamlarını (o siteye ait olmayan reklamlar) eklese, bizler yine şüphe etmiyoruz bu yüzden. Hatta bazı reklam virüsleri o kadar abartıyorlar ki masaüstünde dahi resimli reklamlar oluşturabiliyorlar.

Adware Reklam Virüsü Nasıl Silinir?

Bu gibi reklam virüslerinden kurtulabilmek için yapabileceğiniz birçok işlem var. İlk olarak eğer windows 8 altı bir işletim sistemine sahipseniz Combofix yazılımını kullanabilirsiniz. Combofix yazılımı ile virüsleri kolaylıkla silersiniz. Çünkü Windows 8 ve üzeri sistemlerde Combofix yazılımı çalışmamaktadır. Windows 8 ve üzeri sisteme sahipseniz bir antivirüs yazılımı kurun ve tarama işlemini gerçekleştirin. Yine Adware remover tarzı direkt olarak reklam virüslerini silmek için tasarlanmış olan antivirüs yazılımlarını da kullanabilirsiniz.