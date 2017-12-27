Giyilebilir teknoloji, akıllı telefonlar sayesinde en çok kullanılan aksesuar teknolojilerinden biri olarak kullanılmaya başladı. Son yıllarda bu alanda dev firmaların birçok yatırım yapmaya başladığını da gördük. Genel yatırım yapılan ve en çok ilgi gören giyilebilir teknoloji alanı ise akıllı saat ve akıllı bileklikler. Artık standart saat tasarımlarının neredeyse tamamen değişmesini sağlayan akıllı saat ürünlerinin yanı sıra, bu alanda akıllı bilekliklerin biraz daha öne çıkmaya başladığını gördük. Giderek büyüyen sektöre son katılan üyelerden biri olarak gösterilen Garmin Vivofit 4 bileklikleri, sektörün ne boyuta geldiğinin de en büyük kanıtı oldu.

Garmin Vivofit 4 Tasarımı Nasıl?

Akıllı bilekliğin ilgi çeken özelliğine geçeceğiz ancak önce tasarımdan kısaca söz edelim. Paylaşılan görsellere göre Garmin Vivofit 4 akıllı bileklikleri 5 farklı renk seçeneğiyle gelecek. Tam orta kısımda yer alan entegre ekran ile tam uyum içerisinde bir kordon kullanımı yapılan tasarım, oldukça şık. Kordonlarının farklı seçenekleri olacak olan Garmin Vivofit 4 serisinin, ekran kısmında da tamamen oval yapının kullanıldığını görüyoruz.

Garmin Vivofit 4 Neler Yapabilir?

Söz konusu akıllı bileklik olduğu zaman kullanıcıların ilk dikkat ettikleri konu bilekliklerin neler yapabildiği. Bu serilerde işlevselliğe göre satış yapıldığını biliyoruz. Garmin Vivofit 4 bu konuda yeterli olarak gösterilen modellerden bir tanesi. Seride birçok ayrı özelliğe yer verilmiş.

Hava durumu gösterme özelliği, bildirimleri görüntüleme özelliği, etkinlik takip özelliği, adım sayar, kalori ölçer, aktivite takibi, mesafe takibi, suya dayanıklılık, yüzme verilerinin tutulabilmek, günlük hedef koyulması gibi birçok özelliğe sahip olan akıllı bilekliklerin, tabii ki akıllı telefonlar üzerinde kullanılan uygulamaları da bulunuyor. Bu uygulama sayesinde saatin tüm özelliklerini akıllı telefonunuz üzerinden kontrol edebileceğiniz gibi Garmin Vivofit 4 saati ile elde edilen verileri de kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca hedefler belirleyebiliyor ya da görevler koyabiliyorsunuz.

Garmin Vivofit 4 Pil Süresi Nasıl?

Ayrı bir başlık olarak ele alıyoruz çünkü Garmin Vivofit 4 akıllı bilekliklerinin en çok dikkat çeken kısmı, bilekliklerin şarj dayanma süresi. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre bileklik tam olarak 1 yıl boyunca kullanım imkanı sunuyor.

Bu değer çok ilginç bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Yapabildiklerine baktığımız zaman akıllı bilekliğin 1 yıl gibi bir dayanma süresinin olması pek inanılacak bir durum değil. Fakat üstüne basa basa bu konu hakkında yorumlar ve açıklamalar yapılmış durumda. Yani doğrudan firma tarafından bu yönde bilgiler verildiği için bir iddiadan değil direk bir özellikten söz ediyoruz.

Tüm bu özelliklerle beraber yeni akıllı bilekliklerin fiyatının açıklandığını da ekleyelim. Serinin fiyatı için yapılan açıklama 80 dolar. Ülkemizde bu rakamın ne kadara karşılık geleceğini bilmek zor. Fakat aynı segment üzerinde satışa çıkan akıllı bilekliklere bakacak olursak, bu model çok daha ucuz bir seri olarak öne çıkıyor.

Akıllı bilekliklerin satışa çıkış tarihi konusunda da sürprizi verelim. Yeni seri şu an için Amazon üzerinden satışa çıkarılmış durumda. Ancak bu serinin ülkemiz satış fiyatı ve tarihi açıklanmış değil, tekrar hatırlatalım. Ülkemiz içinde bu detaylar belli olduğu zaman sitemizde bilgilere yer vereceğiz.