Renault Captur 2019 Fiyat Listesi

Dinamik bir araç arayışında olan sürücüler için en iyi alternatiflerden biri olduğunu söyleyebileceğimiz Renault Captur, bu yılın en gözde otomobillerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Şu ana kadar paylaşılan satış verilerine göre gözde modellerden biri olduğu doğrulanan Renault Captur 2019 modeli için merak edilen tüm detayları ele alacağız.

Bakalım popüler model hangi yönleriyle öne çıkıyor? Fiyatlar nasıl? Bunun yanında motor seçenekleri neler?

Renault Captur 2019 Tasarım

Her zaman olduğu gibi yine araçların tasarım kısmından söz ederek işe başlayalım. Tasarım kısmında net hatlara sahip olan araçların, hem oldukça renkli hem de oldukça dinamik bir yapısı var. Crossover hatlarının öne çıktığı seri, arka kısımda bagaja kadar uzanan ve C şeklinde ledleri bulunan stop lambaları içeriyor.

Yine arka kısımda markanın logosunun yer aldığını ve logonun hemen altında da kromaj üzerinde yazının yer aldığını görüyoruz. Arka tampon kısmının da dikkat çeken bir tasarımı olduğunu da ekleyelim.

Genel olarak değerlendirecek olursak, daha kaslı ve daha dikkat çekici bir genel gövde yapısı olduğunu ekleyelim. Ön kısma geçtiğimiz zaman ise tıpkı Kadjar modellerinde olduğu gibi dalgalı kaput bölümü dikkat çekiyor.

Bu bölüm C şeklinde ön farlar sunan ve yine C şeklinde sis farları sunan tasarımla destekleniyor. Ön kısımda Renault logosunun geniş yer kapladığını ve logonun hemen altında da yine geniş ızgara alanının yer aldığını ekleyelim. Bu kısımda diğer araçlardan çok büyük bir fark söz konusu değil. Hemen hemen aynı tasarıma yer verilmiş gibi gözüküyor.

Dış tasarım kısmında en çok dikkat çeken bölümlerden bir diğerinin de jantlar olduğunu ekleyelim. Bu modelde 16 inç ve 17 inç jant seçimleri sunuluyor. Ayrıca jantlar özelleştirilebildiği gibi aracın neredeyse tamamı da kişiselleştirilebiliyor.

Panoramik cam tavan, tavan rengiyle araç renginin farklı konseptlerde düzenlenmesi gibi birçok özelleştirme seçeneği var. Zaten Renault Captur 2019 modelinin tasarım olarak bu kadar öne çıkmasını sağlayan da zengin özelleştirme seçenekleri.

İç Tasarım Detayları

Dış tasarımı değerlendirdiğimiz zaman dinamik bir araç görüyoruz. Renault Captur 2019 için iç tasarımında aynı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yine dinamik hatların dikkat çektiği bir araç söz konusu. Bu kez direksiyon simidinin önünde yer alan dijital gösterge alanının, standart gösterge panelleriyle desteklendiğini görüyoruz.

Bu kısımda kullanılan yuvarlak hatlar, aracın dinamik yapısını öne çıkarıyor. Direksiyon bölümünden orta kısma doğru geçerken, yine öne çıkarılmış bir orta konsol görüyoruz. Multimedya ekranının başrolü oynadığı orta konsolda, multimedya ekranının hemen altında klima butonları yer alıyor.

Genel olarak bu kısmın tek bir alan şeklinde ayrıldığını ve klima ızgaralarının da iki ayrı yana taşındığını ekleyelim. Orta konsol kısmında klima ızgaraları bu şekilde yerleştirilirken, sürücü ve yolcu tarafında ise klima ızgaraları dairesel kapaklı bir şekilde sunuluyor.

Multimedya ekranının hemen altında vites bölümün yer aldığını ve vitesin hemen önünde de içe doğru uzanan geniş bir saklama alanı bulunduğunu görüyoruz.

Genel olarak tasarımın detaylarımız bu şekilde. Renault Captur 2019 modelinin tasarımını değerlendirmek istersek, tek kelimeyle dinamik bir araç sunulduğunu söylememiz yeterli olacaktır. Hem sınıfının dinamikliğini hem de dikkat çekici yapısını net bir şekilde yansıtan bir araç tasarımı söz konusu. Dilerseniz geçelim motor seçeneklerine.

Renault Captur 2019 Motor Seçenekleri

Genelde şehir içi için düşünülen aracın iki farklı motor seçeneği bulunuyor. Motorlar kısmında yeni nesle uygun bir dizayn söz konusu. Çok yüksek motor hacimleri sunulmuyor olsa da güçlü motorların sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Renault Captur 2019 serisinde kullanılan ilk motor 1.2 TCE 120 Bg motor.

Benzinli motor, 4 turbo silindire sahip ve oldukça yüksek bir performans değeri sunuyor. Yüksek performans değeri sunan motorun 120 beygir gücünde olması da motor hacmine göre nasıl bir gelişim sunulduğunun kanıtı. Eski nesil araçlarda aynı hacimde 90-10 beygir maksimum güç sunulduğunu görüyorduk. Renault bu konuda öne çıkmış olan markalardan bir tanesi.

İkinci motor kısmında ise dizel seçeneği sunuluyor. Energy dCi 90 ECO2 motorlarının da yine benzinli motorlar kadar yüksek performans değeri bulunmuyor. Bu seri daha çok tasarruf odaklı 90 beygir gücünde olan bir seri. Fakat şehir içi sürüş için dinamik bir araçtan söz ediyoruz. Özel turbo sistemi sayesinde 220 Nm tork sunuluyor.

Bunun yanında motorun start & stop teknolojisi bulunuyor. Bu da demek oluyor ki yakıt tüketimi konusunda ideal bir motor seçeneği karşımızda. Dur kalk teknolojisi sayesinde sadece yakıt tasarrufu sunulmuyor.

Bunun yanında CO2 salınımının da düşürülmesi sağlanıyor. Zaten motorun adında yer alan CO2 ifadesinin nedeni bu. Daha çevreci bir seçenek sunulmuş durumda. En azından dizel araçlar için biraz daha ideal bir seri sunulduğunu söylemek yanlış olmaz.

Motor seçeneklerini bitirmeden şanzımandan da söz edelim. Diğer Renault araçlarında olduğu gibi Renault Captur 2019 modelinde de EDC otomatik vites kutusu seçeneği var. Sürüş sırasında, sarsıntısız vites geçişlerine olanak sağlayan teknoloji, düz vites kutularına çok yakın bir yakıt tüketim değeri sunuyor. Bu konuda değerlerin çok değişmediği de bir gerçek.

Araç Teknolojileri Neler?

Tasarım oldukça dikkat çekici ve motor kısmında da iki farklı seçim söz konusu. Peki, Renault Captur 2019 modelinin araç içi teknolojileri nasıl? Aracın rakiplerinden farklı olarak sunabildiği teknolojiler arasında dikkat çeken tüm detaylara bakalım.

Modüler Tasarım: Bir araç için en önemli noktalardan bir tanesi bagaj hacmi. Renault bu konuda biraz daha geniş bir kullanım alanı sunmak ve daha ferah iç ortama yer vermek için özel bir modüler yapı sunuyor.

Bagaj hacminin modüler yapı sayesinde yarı yarıya arttırıldığını görüyoruz. Kolay yatırılabilen koltuklar, easy life adı verilen çekmeceler ve saklama alanlarıyla beraber, yeteri kadar geniş bir hacim sunuluyor. Özellikle koltukların yatırılmasıyla çok geniş bir bagaj alanının elde edilmesi sağlanıyor.

Sabit Cam Tavan: Aslında tasarım kısmında da söz etmiştik ancak Renault Captur 2019 sabit cam tavanından da söz etmek gerekiyor. Panoramik cam tavan, iç hacmin çok daha geniş gözükmesini sağlıyor. Sabit tavanın tam boy olarak sunulması, genel olarak daha zengin bir görüntü sunulmasını da sağlamakta. Yine paket seçimlerine göre bu kısımda özelleştirmelerde yapılabiliyor.

Eller Serbest Kart Sistemi: Akıllı anahtar sistemi olarak da gösterilen bu sistem, anahtar sorununu ortadan kaldırıyor. Akıllı anahtarınız araç tarafından tanınıyor ve siz aracınıza yaklaştığınız zaman kilitler açılıyor. Aracınıza yaklaştığınız zaman kilidin açılmasını sağlayan kart sisteminin tek ayrıcalığı bu değil.

Bunun dışında aracınızı çalıştırmanız için de sadece bir tuşu kullanmanız yeterli oluyor. Sadece kumanda üzerinde yer alan çalıştırma tuşuna basmanızla aracınızı çalıştırabiliyorsunuz. Anahtarın son artısı ise kilit sistemi. Siz araçtan indiğiniz ve uzaklaştığınız zaman, otomatik olarak kapıların kitlenmesi sağlanıyor.

Geri Görüş ve Sensörler: Renault Captur 2019 modelinde Kadjar serisinde olduğu gibi park sistemi yok. Otomatik park sisteminin yer almamasına karşın, park işini bir hayli kolaylaştıran sensörler ve kamera sistemi de sunuluyor.

Aracınızın arkasında yer alan geri görüş kamerasını kullanarak ve araç çevresinde yer alan sensörlerden yararlanarak, kolayca park gerçekleştirebiliyorsunuz. Araç içerisinde yer alan multimedya ekranı da bu konuda en büyük yardımcınız oluyor.

R-Lınk Evolution: Araç içi multimedya sisteminde kullanılan R-Lınk sistemi, telefonunuzu aracınıza bağlamanıza ve araç içi multimedya ögelerini yönetmenize izin veriyor. R&Go uygulaması üzerinden akıllı telefonlarını kontrol etmenizi sağlayan eğlence sistemi, oldukça kolay yönetilebilir sistemlere sahip ve araç içi ses sistemiyle destekleniyor.

Yine multimedya ekranı üzerinden Media Nav sistemine ulaşmanız mümkün. Kısacası tek ekran üzerinden navigasyona da erişim sağlayabiliyorsunuz.

Yokuş Kalkış Desteği: Renault Captur 2019 sınıfı gereği bazı teknolojilere sahip olması gereken araçlardan. Bu serilerde çok sık gördüğümüz yokuş kalkış desteği de bu teknolojilerden bir tanesi. Söz konusu teknoloji, frenleme sisteminde destek sağlıyor.

Yokuşta, daha rahat kalkış sağlamak için sürücülere 2 saniyelik fren desteği sunuluyor. Daha rahat kalkış için siz gaz pedalına geçene kadar 2 saniye kadar frene basılı tutuluyor ve böylece aracın geri kaymasının da önüne geçilmiş olunuyor.

Acil Fren Destek Sistemi: Acil fren destek sistemi de yine güvenlik konusunda yeni seçimlerden birisi. Fren pedalına aniden bastığınız durumlarda, durma mesafesinin kısaltılması için fren gücünün otomatik olarak arttırılması sağlanıyor. Bu şekilde aracın daha güvenli bir şekilde durmasına olanak sağlanıyor. Ayrıca fren mesafesi kısaldığı için kazalara karşı ekstra bir önlem sunulmuş oluyor.

ESP: Yine SUV sınıflarında mutlaka olması gereken teknolojilerden birisi de ESP teknolojisi, Geçici olarak yol tutuşunun kaybolması durumlarında, aracınızın kontrolünü kaybetmenizi engelleyecek olan teknoloji, tekerler üzerinde fren uygulaması yaparak aracın yoldan çıkmasının önüne geçiyor. Yine bu teknolojiyi de güvenlik sınıfı içerisinde incelememiz mümkün.

Seri içerisinde yer alan teknolojiler bunlar ile sınırlı. Hem motor seçenekleri hem de tüm bu teknolojilerin kullanıcı seçimlerin göre değişiklikle gösterdiğini söyleyebiliriz. Giriş paketinde tüm bu teknolojilerin yer almadığını belirtmek gerekiyor. Bunun için üst paketleri seçmeniz gerekiyor.

Renault Captur 2019 Fiyatları Nasıl?

Aracın tüm özellikleri ve tasarımlarından sonra, serinin fiyatlarından da söz edelim. Modelin henüz 2019 fiyatları açıklanmış değil. Markanın resmi sitesinden aldığımız fiyatlara göre şu an için 2018 model araçlar için satış fiyatları belirlenmiş durumda. Serinin 2019 model yılı çıkışlı araçları için fiyatların nasıl olacağı kesin değil ancak çok bir değişim olmayacaktır.

Renault Captur 2019 1 - 1

2018 model araçlar için 2019 yılı Mart ayında geçerli olan fiyatlara hemen aşağıda yer alan görselden ulaşabilirsiniz. Yine görsel üzerinde, özelleştirme seçeneklerini ve paket seçeneklerini de göreceksiniz. Burada yer alan aksesuar seçimleri de yine sürücülerin kendi isteklerine göre özelleştirebilecekleri kısımlar olarak karşımıza çıkıyor. Aksesuar fiyatlarının da resmi olarak belirlenmiş fiyatlar olduğunu ekleyelim.

Genel Yorum

Son olarak Captur modeli konusunda genel bir yorum yapalım. Tasarım kısmından değerlendirdiğimiz zaman oldukça dinamik bir yapıya sahip seri, ne yazık ki Kadjar kadar üstün teknolojiye sahip değil. Daha sınırlı bir teknoloji paketi sunulmuş durumda.

Motor seçenekleri ise sınıfına göre oldukça başarılı. Genel olarak tasarımıyla öne çıkan, başarılı bir araç sunulduğunu söyleyebiliriz. Özelleştirme seçeneklerini de mutlaka değerlendirmeniz gerektiğini önerelim. Özellikle dış kasa tasarımında sunulan özelleştirmeler çok daha dikkat çekici bir araç oluşturmanıza izin vermekte.