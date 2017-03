Renault Captur Makyajlı Kasa İle Ortaya Çıktı

Cenevre otomobil fuarında tanıtılması beklenen araçlar bir bir ortaya çıkmaya başladı. İlk olarak lüks modeller dikkat çekse de alım gücünün daha yüksek olduğu orta sınıf segment araçlarının da yeni versiyonları epey bir konuşulmaya başlandı. Bu araçlardan birisi de yenilenmiş yüzü ile Renault Captur serisi oldu.

Renault Captur Yeni Kasa Detayları İle Geliyor

4 yıl önce çıkış yapan ve satış rakamları oldukça yüksek olan araçların gördüğü ilgiden memnun olan Renault markasının yaptığı atılımlarla beraber serinin yenilenmiş versiyonunun satışa çıkacağı öğrenildi. Peki fuarda da gündeme gelecek olan araçların özellikleri neler?

Yenilenmiş Ön Tasarım

Şu an için sadece tasarım değişiklikleri hakkında bilgi verilen yeni aracın bir nevi Renault Captur serisinin makyajlı yüzü olacağını da belirtelim. Yapılan makyajlama çalışması sonrasında ön kısımda Pure Vision LED far teknolojisi ile beraber gelecek olan serinin bu sayede çok daha şık bir tasarıma sahip olacağı düşünülüyor. Tabi yeni modelin şu an için fark teknolojisinin nasıl bir otomasyon sisteme bağlanacağı konusunda da yeterli bilgi yok.

Bunun dışında değişen bir diğer tasarım detayının da ön kısımda yer alan gündüz farları olduğunu söylemek gerek. “C” formatında gelecek olan gündüz farları eski kasaya göre biraz daha kompakt bir tasarıma sahip. Ayrıca ana farların alt kısmında yer alması da yine serinin tasarım çalışmasını tamamlayan bir detay. Arka tampon kısmında ise değişiklikler stop lambalarında uygulanmış durumda. Üç gözlü bir stop lamba tasarımı benimsenen Renault Captur serisinin bu şekilde biraz daha karakteristik bir yapıya sahip olacağı belirtiliyor.

Yeni Özelleştirme Seçenekleri

Kasada bu şekilde küçük ama etkili değişiklikler yapan yeni makyajlı araçların en büyük ayrıcalığı ise daha fazla özelleştirme seçeneğinin sunulması olacak. Çok daha fazla renk kombinasyonu, bunun yanında çok daha çeşitli renk seçenekleri, ekstra jant ve özelleştirilebilir aksesuar değişiklikleri derken artık Renault Captur serisinin daha beğeni toplayan araçlar haline dönüşeceği belirtiliyor.

Tüm bu tasarım detaylarından sonra araçların teknik özellikleri konusunda çok fazla değişikliğe gidilmeyeceği konuşuluyor. Yine 90, 120 beygir motor seçenekleri ile gelecek olan araçların iç donanımı nasıl değişir merak konusu.

Çıkış Tarihi

Tüm bu detayları ve makyajlanmış olan yeni kasası ile beraber Renault Captur araçlarının Cenevre otomobil fuarında görücüye çıkması bekleniyor. Araçların satışa çıkacağı tarih olarak ise 2017 yılının son çeyreği gösteriliyor. Tabi net tarih otomobil fuarı ile ortaya çıkacak.