Renault Clio 2019 Fiyat Listesi

Cenevre Otomobil Fuarı kapsamında birçok yeni model için tanıtım yapıldı. Bu araçlar içerisinde dikkat çeken modellerden birisi de Renault Clio için sunulan yeni seri oldu. Hem kasa kısmında hem de teknoloji kısmında mini değişiklikleri olan Renault Clio 2019 modelinin tanıtılmasının ardından, aracın detayları da ortaya çıkmış oldu. Hemen yeni serinin detaylarına geçelim.

Renault Clio 2019 Tasarım Özellikleri

Renault Clio 2019 modelinde tasarım kısmında önemli değişiklikler var. Yeni serinin tasarım kısmında daha net hatlarla güncellendiğini görüyoruz. Biraz daha sportif bir tasarıma sahip olan yeni seri, ön kısımda yenilenmiş bir yüzle geliyor. Daha dikkat çekici bir kaput sunan seride C şeklinde far kullanımının da devam ettiğini görüyoruz.

Yine marka logosunun beklenenden çok daha öne çıkarıldığı araçların, arka kısımda da yenilenmiş ızgara bölümü bir adım öne çıkıyor. Tıpkı arka kısımda dikkat çeken ayrıntılı kasa sunulduğu gibi ön kısımda da biraz daha öne çıkan bir ızgara sistemi öne çıkıyor. C şeklinde farların hemen altında yer alan sis farları kısmının da biraz daha öne çıkarıldığını söylemek gerekiyor.

Ön tasarım kısmında dikkat çeken son detayın ise marka logosu olduğunu ekleyelim. Aracın logosunun Megan serilerinde olduğu gibi daha büyük bir logo kullanan yenilenmiş olan tasarımın, ölçüleri de değiştirdiğini de eklemek gerekiyor. Tasarım kısmında boyutlarda da bir değişiklik yapıldığını görebiliyoruz. Araç artık biraz daha alçaltılmış durumda. Aracın yeni boyutları ise 4048 mm X 1798 mm X 1440 mm olarak açıklandı.

Yeni serinin dış tasarım konusunda son detayının ise RS modeli olduğunu ekleyelim. Eski nesilde yer verilen GT Line modelinin yerine yeni seride RS Line modeline yer verildiği açıklandı.

RS, adından da anlaşılacağı gibi özel spor seri araç. Biraz daha geniş ızgaralar, daha ilgi çekici jantlar ve biraz daha kaslı bir kasa görüntüsü sunulan spor paket dışında bir değişiklik söz konusu değil. Yine genel hatlar korunmuş durumda.

İç Tasarım Detayları

Dış tasarım ve kasa konusunda ana hatlardan söz ettikten sonra geçelim iç tasarım kısmına. Renault Clio 2019 araçlarında renkli bir iç tasarım yapısı var. İlk tasarım kısmında renkli yapı yine korunuyor. Bu kısımda çok önemli bir değişiklik yok. Yine multimedya ekranının hakim olduğu gibi ön konsol var ve multimedya ekranı çok daha geniş bir hale getirilmiş durumda.

Bunun dışında dijital bir gösterge söz konusu. Sıradanlaşmış olan hız gösterge panelleri yerine gelen dijital panel, sürücü durumlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Yol durumu, hız ve benzeri bilgileri de yine bu ekran üzerinden alabiliyorsunuz.

Koltuk kısmında ise yine spor modellerde dikişli bir yapı karşımıza çıkıyor. Renkli döşemeler ve dikişler, aracın iç ortamını bir hayli eğlenceli hale getiriyor. Özelleştirme seçenekleri de devam ediyor.

Yine renkler ve döşemeler konusunda değişiklikleri kendi zevkinize göre belirleyebiliyorsunuz. 5.nesil araçlarda tasarım konusunda değişiklikler bu şekilde. Geçelim diğer özelliklere.

Renault Clio 2019 Motor Seçenekleri

Motor seçenekleri konusunda da Renault Clio 2019 yenilenmiş bir seri olarak karşımıza çıkıyor. Bu kez 130 bg gücünde 1.3 litrelik TCe motorlarının kullanılacağı açıklandı. Bunun dışında 90 beygirlik 1.5 dCi dizel motor kullanımı da devam edecek. Bunun dışında giriş seviyesi modellerine dahil olacağı iddia edilen bir de 0.9 TCe ya da 1.0 TCe motorlarının bulunması bekleniyor.

Bu motor seçeneklerinde de odak nokta yakıt tasarrufu olacak gibi duruyor. Şanzıman kısmında da önemli bir değişiklik olmayacak. Yine şanzıman kısmında hem manuel hem de otomatik seçenekleri olacak. Manuel şanzıman seçeneğinde 5 ya da 6 ileri manuel şanzıman göreceğiz.

Bunun dışında otomatik şanzıman seçeneğinde de 6 ileri EDC şanzıman sunulacağı açıklandı. Bu kısımda da önemli bir değişiklik yok gibi gözüküyor. En azından motor seçeneklerinin güncellendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu seriyle beraber CMF-B platformuna da geçiş yapılmış oldu. Son olarak RS modelinden de söz edelim.

Spor model olarak karşımıza çıkan RS modeli, 1.8 TCe motora sahip olacak. Bu seri için tüm detaylar açıklanmadı ancak 225 bg gibi bir güç sunulması beklentisi var. Güç konusunda çok iddialı bir araç modeli göreceğimiz kesin. Spor modelin de yine 6 ileri otomatik şanzımana sahip olması gibi bir durum söz konusu.

Renault Clio 2019 Araç Teknolojileri

Fiyatlara geçiş yapmadan önce yeni serinin belli başlı teknolojilerinden söz edelim. Renault Clio 2019 araçlarında teknoloji kısmında yapılan en büyük değişiklik iç kısımda karşımıza çıkıyor.

Yenilenmiş Multimedya Ekranı: Eski seride, multimedya ekranı konsola dahili olarak gelmişti. Bu seride çok geniş bir kullanım alanı görmemiştik. 7 inçlik ekran üzerinde araç içi teknolojiler ve dış bağlantı sistemleri sunulmuştu.

Bu seride ise Tesla araçlarında gördüğümüz multimedya ekranına oldukça benzer bir ekran karşımıza çıkıyor. Ekran boyutu 7 inç değil. Ekran boyutu arttırılıyor ve 10 inçlik bir ekran paneli karşımıza çıkıyor. Klima kontrol butonlarının hemen üzerinde yer alan geniş ekran, sürücüye doğru eğri ve çok daha kullanışlı bir ekran.

Yenilenmiş Gösterge Paneli: Bu seride gösterge paneli de tamamen dijitale dönüş yapıyor. Ekran üzerinde dinamik olarak değişiklikler yapılıyor ve kimi zaman sürüş moduna göre kimi zaman çevre durumlarına göre düzenlemeler yapılabiliyor. Hız göstergeleri kısmında da tamamen dijitale dönüş yapıldığını net bir şekilde görebiliyoruz.

Acil Fren Destek Sistemi: Eski modelde de yer alan bu özellik, yeni seride daha başarılı hale getirilmiş durumda. Bir nevi versiyon yenilenen özellik sayesinde, güvenlik konusunda yeni çözümlere adım atıldığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Elektronik Denge Sistemi: Yine kullanımı devam eden teknolojilerin bir diğeri de ESC sistemi oldu. Bu sistemde yeni seride devam ediyor.

Yokuş Kalkış Desteği: Son olarak dikkat çeken teknolojinin yokuş kalkış desteği olduğunu belirtelim. Yeni serinin öne çıkmasını sağlayan yokuş kalkış desteğinin de genel olarak başarılı bir teknoloji olduğunu ve Renault Clio 2019 serisini sınıfı için ideal serilerden birine taşıdığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Renault Clio 2019 Fiyatları Nasıl?

Tüm özelliklerden ve tasarımlardan söz ettiğimize göre artık fiyat kısmına geçiş yapabiliriz. Bakalım yeni seri araçların fiyatları nasıl?

Joy 1.2 75 bg Fiyat: 86.900 TL

Joy 1.2 EDC 120 bg Fiyat: 104.900 TL

Joy 1.5 dCi 75 bg Fiyat: 102.900 TL

Touch 1.2 EDC 120 bg Fiyat: 113.050 TL

Touch 1.5 dCi 90 bg Fiyat: 108.900 TL

Touch 1.5 dCi EDC 90 bg Fiyat: 120.050 TL

Icon 1.2 EDC 120 bg Fiyat: 117.050 TL

Icon 1.5 dCi 90 bg Fiyat: 117.050 TL

Icon 1.5 dCi EDC 90 bg Fiyat: 124.050 TL

Opsiyon Fiyatları

Joy Serisi İçin

Ön sis Farları: 400 TL

Metalik Renk: 1.250 TL

Icon Modeli için

R-Lınk multimedya sistemi: 3.500 TL

Jant Paketi: 1.650 TL

Park Asistanı Paketi: 1.600 TL

Parlak Siyah Yan Aynalar: 250 TL

Sabit Cam Tavan: 2.250 TL

Metalik Renk: 1250 TL

Touch Modeli için