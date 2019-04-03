Renault Kadjar 2019 Fiyat Listesi

Renault, SUV modellerine karşılık sunduğu araçları olarak öne çıkardığı Renault Kadjar modelinin satışlarını yükseltmeye başladı. Oldukça başarılı bulunan araç serilerinden biri olan Renault Kadjar modelinin 2019 yılında da en çok satan araçlar olması bekleniyor.

Tabii ki serinin bu kadar satmasını ve öne çıkmasını sağlayan birçok nokta var. Hemen Renault Kadjar 2019 modelinin öne çıkan yönlerinden ve tasarımlarından söz edelim. Bakalım gerçekte nasıl bir seri ile karşı karşıyayız.

Renault Kadjar 2019 Tasarımı Nasıl?

Yeni nesil araçların öncelikle tasarımdan söz edelim. Diğer modellerden farklı olarak bu serinin tasarımı biraz daha öne çıkıyor. Etkileyici bir tasarım kullanan aracın, ara kısmında gövdeye kadar uzanan stop lambalarının yer aldığını görüyoruz. Bagaj kısmından gövdeye kadar uzanan stop lambalarının arka kısımda Renault logosuyla desteklendiğini görüyoruz.

Yine logonun hemen altında ise Kadjar yazısının yer aldığını ve alt kısımda da bombeli bir tampon bulunduğu görülüyor. Bu kısımda da dikkat çekici bir yapı söz konusu. Biraz daha kıvrımlı bir araç kasasından söz ediyoruz. Benzer sınıf araçlarına göre çok daha etkileyici tasarım kullanılmış. Ön kısma geçtiğimiz zaman da yine kıvrımlı hatların dikkat çektiğini görüyoruz.

Detayları dikkat çeken kaputun hemen önünde yer alan geniş Renault logosunun bulunduğunu ve bu logonun hemen altında da dar bir ızgara alanına yer verildiğini de eklemek gerekiyor.

Yine farlar kısmında da C şeklinde gündüz LED farları kullanılıyor ve bu farların altında da tamamen oval sis farlarının kullanıldığını ekleyelim. Dış tasarımda son detayların panoramik tava seçeneğinin ve jantlar olduğunu ekleyelim. Özellikle jantlar kısmında 17 inç ile 19 inç arasında seçim yapılabiliyor olması dikkat çekiyor.

İç Tasarım Nasıl?

Dış tasarımda kıvrımlı hatlar kullanıldığını ve öne çıkan kaslı bir yapının olduğunu dile getirdik. Dilerseniz iç tasarımdan da söz edelim. Yine bu modelde de Renault tasarımı korunmuş gibi gözüküyor. İç tasarıma baktığımız zaman geniş bir dijital gösterge paneli öne çıkıyor. Sürücülerin çok net bir şekilde bilgi almasını sağlayacak olan gösterge paneli, oldukça geniş tutulmuş ve tamamen dijital olarak sunulmuş.

Bunun dışında direksiyonun hemen yanında sürüş modlarının yer aldığı kontrol butonlarının bulunduğu görülüyor. Bu kısımda Eco modlarının ve benzeri sürüş özelliklerinin butonları yer alıyor. Direksiyonun diğer tarafına geçtiğimizde de multimedya bilgi ekranı karşımıza çıkıyor. Bilgi ekranı, konsol üzerinde tam olarak ortalanmış şekilde geliyor.

Ortalanmış multimedya bölümünün hemen altında da klima butonlarının yer aldığını görüyoruz. Diğer Suv modellerinden ve Renault modellerinden farklı olarak klima ızgaralarının ise multimedya ekranının hemen üzerinde yer aldığını görüyoruz. Multimedya alanının altında yer alması yerine üst kısma gelen ızgaraların tam orta kısmında da uyarı ışıklarının butonu yer alıyor.

Aşağı doğru indiğimiz zaman ise vites bölümünün yer aldığını ve vitesin hemen arkasından saklama alanlarının öne çıktığını görüyoruz. Park freni kısmında elektronik park freninin tercih edilmesi, bu kısımda daha net bir tasarım ve geniş bir alan sunulmasını sağlamakta. Yine paket seçeneklerine bağlı olarak park freni tuşunun hemen yanında joystick kontrol butonunun yer aldığı görülüyor.

Bu kısımla 4X4 seçimi yapılabiliyor. İç tasarım kısmında dikkat çeken son detayın değişken aydınlatma olduğunu da ekleyelim. Dijital gösterge üzerinde de yer alan ışıklandırma, sürücü tarafından değiştirilebiliyor. Bu değişim tüm aydınlatmayı da etkilemekte. Genel olarak hem iç tasarım kısmında hem de dış tasarım kısmında istenen yenilikçi yapının sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Renault Kadjar 2019 Motor Seçenekleri

Tasarımın hemen ardından gelelim Renault Kadjar 2019 araçları için sunulan motor seçeneklerine. Bu modelde de yine birçok farklı motor seçeneğine yer veriliyor. Daha doğru ifadeyle, sürücülerin ne istediklerine göre seçim yapabilecekleri alternatifler söz konusu. Genel olarak 3 farklı motor seçeneğinin sunulduğunu söyleyebiliriz.

İlk motor Energy dCi 110 motor. Dizel motorda performans ve verimliliği bir arada sunmak için özel bir yakıt sistemi kullanılıyor. Çift kavramalı EDC vites kutusuyla beraber gelen motor, hem manuel hem de otomatik şanzıman seçeneklerine sahip. 100 km için yakıt tüketimi ise sadece 3,8L olarak açıklanmış durumda. Bu yönüyle motorun oldukça ekonomik olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

İlk motor seçeneklerinden sonra bir diğer motor ise Energy DCi 130 seçeneği. Bu seride de performans odaklı bir yapı söz konusu. Sürüş keyfini maksimuma çıkarmak için sunulan motor seçeneğinde 320 Nm tork bulunuyor ve bu değer oldukça atik bir araç deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Söz konusu motorla beraber hem 4X4 hem de 4X2 seçeneklerinin sunulduğunu da ekleyelim. Sürücülerin seçimine göre düzenlemeler mümkün. Fakat bu motor seçeneğinin biraz daha fazla yakıt tüketimi gerçekleştirdiğini de ekleyelim. Yine bu motor seçeneğinde de yakıt türünün Dizel olduğunu görüyoruz.

Son motor seçeneğimiz ise benzinli motor seçeneği. Bu motor seçeneğinde de Energy TCe 130 serisini görüyoruz. Reaktif, benzinli motorun yine manuel vites seçeneğiyle sunulduğunu ekleyelim. Turbo özelliğine sahip olan motor seçeneğinde, yakıt tasarrufu sağlamak adına özel teknolojilere de yer verilmiş durumda.

Ayrıca performansı arttırmak adına ikinci ve üçüncü vitesler arasında etkili olan bir de turbo sisteminin olduğunu görüyoruz. Bu şekilde aracın genel performansının çok daha arttırıldığı ve çok daha atik bir araç sunulduğunu görüyoruz.

Motor kısmını bitirmeden önce otomatik vites kutusundan da söz edelim. Renault Kadjar 2019 aracının içerisinde EDC 6 ileri çift kavramalı otomatik vites kutusu bulunuyor. Sürücü fark etmeden vites değişimi sunan teknoloji, sadece 290 ms içerisinde vites değiştirmeye imkan tanıyor.

Bu yönüyle çok daha başarılı bir sistem sunulduğunu eklemek gerekiyor. Tabii ki vites seçimi tamamen sürücülere kalmış. Aracın hem manuel hem de otomatik seçimleri mevcut.

Araç Teknolojileri

Tasarımdan ve motor seçeneklerinden söz ettik. Şimdi aracın ne gibi teknolojilere sahip olduğuna bakacağız. Yeni nesil bir araç olmasının yanında, kendi sınıfı için de özel teknolojiler sunan serinin detaylarına ve sürücülere gerçekte nasıl avantajlar sunduğuna bakalım.

All Mode: All Mode adı verilen sistem, dikkat çeken ilk teknoloji. Bu sistem tamamen çekiş özelliği ile alakalı. Yani bir nevi çekiş sisteminin sunulduğunu söylemek doğru olacaktır. Aracınızı bir anda arazi aracına çevirmenizi sağlayan mod, serinin öne çıkmasını sağlayan en büyük ayrıcalıklardan bir tanesi.

Sadece araç içerisinde yer alan joystick üzerinden kontrol sağlayarak 4X4 moduna geçiş yapabiliyorsunuz. Bunun için sunulan üç farklı mod sunulduğunu da ekleyelim. Hemen modlara ve tam olarak neler sunduğuna bakalım.

Lock Mod: Bu modda Tork, ön ve arka tekerler arasında paylaştırılıyor. Yumuşak zeminlerde tutuşu arttırmak adına kullanılan bu sistem, 40 km hıza kadar korunabiliyor. Üst hızlarda sistem devre dışı kalabiliyor.

Bu modda Tork, ön ve arka tekerler arasında paylaştırılıyor. Yumuşak zeminlerde tutuşu arttırmak adına kullanılan bu sistem, 40 km hıza kadar korunabiliyor. Üst hızlarda sistem devre dışı kalabiliyor. Auto Modu: Çekiş kaybı olması durumunda, aracın torkunun %50’ye kadar arka tekerlere aktarılması sağlanıyor. Normal sürüş modlarına göre çekişin düzenlendiğini söyleyebiliriz.

Çekiş kaybı olması durumunda, aracın torkunun %50’ye kadar arka tekerlere aktarılması sağlanıyor. Normal sürüş modlarına göre çekişin düzenlendiğini söyleyebiliriz. 2WD Modu: Bu modda ise aracın yalnızca ön iki teker çekişiyle çalıştığını görmek mümkün oluyor. Normal sürüş koşullarında bu mod, yakıt tasarrufu sunulmasını sağlıyor.

Dediğimiz gibi Renault Kadjar 2019 modelinin ilk dikkat çeken teknolojisi All mode teknolojisi. Bu teknolojinin genel olarak aracı arazi aracına göre düzenleme imkanı sunduğunu da tekrar hatırlatalım. Farklı koşullara göre farklı düzenlemeler sunuluyor.

Çok Fonksiyonlu Direksiyon: 3 kollu direksiyon simidinin de yine dikkat çeken bölümlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Direksiyon üzerinde hemen hemen tüm kontrol butonları yer alıyor. Versiyon seçimlerine göre direksiyon üzerinde yer alan kontrol sistemlerinin değiştiğini de ekleyelim.

Multimedya R-Lınk Sistemi: Araç içi eğlence sistemi olarak ise diğer Renault modellerinde olduğu gibi R-Lınk sistemine yer veriliyor. Söz konusu sistemle beraber bir yandan araç bilgilerinin sunulduğu bir multimedya ekranı sunulması sağlanırken, bir yandan ise araç içi eğlence sistemi sunuluyor.

Özellikle araç içi eğlence sistemi konusunda oldukça avantajlı bölümler sunulduğunu da ekleyelim. Hem Android Auto desteği hem de Apple CarPlay desteği bulunan ekran, yine paket seçimlerine göre değişiklik gösterebiliyor. Paket seçimine göre ekranın seçimini de değiştirebiliyorsunuz.

Eller Serbest Park Sistemi: Son dönemde birçok araçta bu teknolojiyi görmeye başladık. Özellikle Ford araçlarında bu sistemin bir hayli öne çıktığını görmeye başladık. Renault Kadjar 2019 modeli de yine bu teknolojiye yer veren araçlar arasında yer alıyor. Aracın kendi kendini park etmesini sağlayan sistem, sizin park türünü seçmenizi istiyor.

Çapraz ya da paralel park olarak istediğiniz park türünü seçmenizin ardından, park tuşunu kullanarak aracınızın kendisini park etmesini sağlayabiliyorsunuz. Bunun için çevre görüş sistemine yer veriliyor. Fakat aracın tüm versiyonlarında söz konusu teknoloji yok. Yine bu destek için farklı bir paket almanız gerekiyor.

360 Derece Park Sistemi: Eller serbest park sistemi dışında sunulan bir başka park yardımı ise 360 derece park sistemi. 360 derece park sistemi, sürücülerin park edecekleri alanı her açıdan görüntülemelerini sağlıyor.

Aracınızın arkasını, yanını ve hatta önünü kameralar ile izleyebiliyorsunuz. Böylelikle sürpriz kazalardan ya da dikkatsizliklerden kaynaklanan kazaların önüne geçmiş oluyorsunuz. Yine seçilecek olan pakete göre söz konusu teknolojinin değişiklik gösterdiğini de ekleyelim.

Pure Vision Farlar: Özel bir gündüz far sistemine sahip olan Renault Kadjar 2019, belli bir sürate kadar farların otomatik olarak ayarlanmasını sağlıyor. Far parlaklık değerinin sürüşe göre ayarlanmasını sağlayan gündüz farları, sürücülerin daha net bir sürüş elde etmesini sağlamakta.

Feux LED Sistemi: Yine farlar gibi sis farları kısmında da viraj aydınlatma özelliğine yer veriliyor. Direksiyonu çevirdiğini yöne doğru sis farları yanıyor ve böylece yolunuzu her açıdan aydınlatmış oluyorsunuz. Sürücülerin dikkatini arttıran bir sistem söz konusu.

Acil Fren Destek Sistemi: Bu teknoloji, öndeki araçla çarpışma riski olduğu zaman sürücüyü uyarıyor. Eğer sürücü uyarıya tepki vermek ve aracı yavaşlatmazsa, bu durumda da çarpışmayı önlemek için acil fren destek sistemi devreye sokuluyor. Otomatik olarak çalıştırılan sistem, aracın çarpışmasını engellediği gibi acil durumlarda sürücülerin tepkilerine yardımcı oluyor.

Kör Nokta Uyarı Sistemi: Kör nokta uyarı sistemi, sollama sırasında arkadan gelen araçlara karşı sizi uyarıyor.

Şerit Takip Sistemi: 70 km ve üzeri hızlarda aracınızın şeritte olup olmadığını takip eden sistem, şeritten çıkmanız durumunda sizi uyarıyor ve şeride dönmenizi sağlıyor. Şerit kontrol sisteminde aracın kendi kendine şeride girme özelliği bulunmuyor.

Renault Kadjar 2019 Fiyatları Nasıl?

Tüm bu özellikleri öne çıkan serinin 3 farklı paket seçeneği var. Hemen aşağıda yer alan görselde fiyatları bulabilirsiniz. Fiyatların 31 Mart 2019 fiyatları olduğunu ekleyelim.