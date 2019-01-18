2019 Renault Megan düşük yakıt tüketimi, uygun fiyatı ve geliştirilen donanımları ile kullanıcılarının gönlünü yine fethedecek.

Geçtiğimiz sene satış rekorları kıran Renault Megan Sedan modeli bu başarısını büyük oranda düşük yakıt tüketimi, geniş iç hacimi ve yenilenmiş tasarımına borçlu.

100 km‘de 3.7 litre ortalama yakıt tüketimi sunan motoru 96 g/km ortalama emisyon değerine sahip. Birden çok motor seçeneğine sahip Megane Sedan’ın 3 farklı versiyonu mevcut. Bunlar Joy, Touch ve Icon serilerinden oluşuyor. Joy olan en düşük versiyon, Touch orta seviyede ve Icon en lüx modeli.

2019 Renault Megan Fiyatı

Renault Megan Sedan‘ın 3 farklı model ve motor seçeneklerini içeren, 4 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında geçerli olan satış fiyatları aşağıdaki gibidir.

Joy 1.6 16V 115 bg: 107.900 TL

107.900 TL Joy 1.5 dCi 90 bg: 138.900 TL

138.900 TL Joy 1.5 dCi EDC 110 bg: 149.900 TL

149.900 TL Touch 1.2 Tce EDC 130 bg: 141.900 TL

141.900 TL Touch 1.5 dCi 110 bg: 144.900 TL

144.900 TL Touch 1.5 dCi EDC 110 bg: 153.900 TL

153.900 TL Icon 1.2 Tce EDC 130 bg: 149.900 TL

149.900 TL Icon 1.5 dCi 110 bg: 152.900 TL

152.900 TL Icon 1.5 dCi EDC 110 bg: 161.900 TL

2018 model yılı Renault Megan Fiyatlarının yaklaşık %23 seviyelerinde daha ucuza alabileceğinizi belirtmek isteriz.

Renault Megan Sedan Joy, Touch ve Icon modelleri için opsiyon paket fiyatları ise aşağıdaki gibi belirlenmiş.

Renault Megan Sedan Joy Opsiyon Paketi

Görüş Paketi: Sis Farı + Arka Park Sensörü: 1.000 TL

Sis Farı + Arka Park Sensörü: 1.000 TL Metalik Renk: 1.350 TL

Renault Megan Sedan Touch Opsiyon Paketi

17” Alüminyum Alaşımlı Jantlar: 1.700 TL

1.700 TL TouchScreen Paket: 2.800 TL

2.800 TL High-tech Paket: R Link 2.0 & 7’’ Dokunmatik Ekran: 5.000 TL

5.000 TL Geri Görüş Kamerası: 1.150 TL

1.150 TL Eller Serbest Bagaj Sistemi: 1.000 TL

1.000 TL Elektronik klima & yağmur sensörü & otomatik yanan farlar: 3.000 TL

3.000 TL Metalik Renk: 1.350 TL

Renault Megan Sedan Icon Opsiyon Paketi

Kontrol Paketi: Kör nokta uyarı sistemi+ Eller serbest park sistemi + 360 park destek sistemi: 3.350 TL

3.350 TL Sürüş Paketi: Adaptif Cruise Control&Şerit Takip Sistemi&Güvenli Mesafe Uyarı Sistemi&Aktif Acil Fren Destek Sistemi&Otomatik Uzun/Kısa Farlar: 4.500 TL

4.500 TL LongScreen Paket: 4.500 TL

4.500 TL 18′ Alüminyum Alaşımlı Jantlar: 2.250 TL

2.250 TL Eller Serbest Bagaj Sistemi: 1.000 TL

1.000 TL Head Up Display: 1.900 TL

1.900 TL Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan: 7.500 TL

7.500 TL Metalik Renk: 1.350 TL

1.350 TL Siyah Deri Döşeme: 4.450 TL

4.450 TL Bej Deri Döşeme: 4.450 TL

Renault Megane Seda’nın diğer özellikleri arasında geniş açılır cam tavan, eller serbest bagaj kapağı, Apple CarPlay, Renkli Head Up Display ekranı, R-LINK 2 multimedya sistemi, TFT dijital hız göstergesi, şerit takip sistemi ve otomatik uzun/kısa farlar, kör nokta uyarı sistemi ve aktif acil fren destek sistemi Yer alıyor.