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Renk Değiştiren Camlar 2021’de Moda Olacak!

2021 yılına haftalar kala bir iddia daha ortaya çıktı. OnePlus Konsept One'da gördüğümüz renk değiştiren camlar, gelecek sene daha yaygın olabilir.

Ayşen Sıla

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OnePlus

OnePlus Konsept One bu yılın başlarında tanıtıldı ve renk değiştiren cam bir tasarıma dayanıyordu. Sahiden de muhteşem görünen bu tasarım, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Şimdi, 2021’de bu teknolojinin cihazlarda biraz daha yaygın hale gelebileceği söyleniyor.

Kaynağımıza göre, Nubia adlı marka bu teknolojiyi kullanmaya başladı bile. Hatta telefonu kırmızıya dönüştüren bir video bile yayınladı. Söz konusu telefonun arka tarafında, cihazın iç kısımlarını vurgulayan iki şeffaf panel şeridi bulunuyor. Bir düğmeye dokunarak, paneller iç kısımları koyulaştırıyor ve gizliyor. Düğmeye tekrar dokunmak hileyi geri döndürüyor ve iç kısımları tekrar gösteriyor.

OnePlus

Bu cihazın, yakında çıkacak bir Nubia akıllı telefonunun üretim örneği mi yoksa sadece test için bir konsept mi ​ olduğu belli değil. Üçlü arka kamera sistemiyle göz kamaştıran telefon, Nubia Red Magic 5S‘e benziyor.

Cihazın amacı ne olursa olsun, telefonun isteğe bağlı olarak daha egzotik renklere geçebileceğine dair hiçbir gösterge bulunmuyor. Videodaki iki seçenek opak veya şeffaf olarak karşımıza çıkıyor. Arada hiçbir şey bulunmuyor. Bununla birlikte, Çinli rakip Vivo da Eylül ayında renk değiştiren cam teknolojisini sergiledi ve bu, söz konusu cihazın gümüş ve mavi arasında geçiş yapabildiğini gösterdi.

OnePlus

Elbette hem Nubia hem de Vivo‘nun teknolojiyi kullanması tamamen estetik amaçlı, ancak telefonlarda elektrokromik cam kullanmanın pratik nedenleri var. OnePlus’ın Konsept One’daki teknolojiyi kullanması, arka kameraları için bir filtre görevi görerek parlak sahnelerde daha fazla pozlama kontrolü sağladı. Gelecek sene bu ve bunun gibi tasarımlara yakından şahit olabiliriz. Teknolojiye dair tüm detaylar için bizi takipte kalın.

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