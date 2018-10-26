Samsung, akıllı telefon dünyasında yeniden atağa geçmiş gibi gözüküyor. Marka farklı stratejilerle yeni modeller tanıtmaya başladı. İlk olarak 4 kameralı bir akıllı telefon tanıtılması, hemen sonrasında orta segment için beklenen tasarım değişikliğine imza atılması derken şimdi ise doğrudan Samsung tarafından üretilmeyen akıllı telefonlar tanıtıldı. Direk Samsung tarafından üretilmeyen, bunun yerine Çinli Wintech firması tarafından üretilen yeni akıllı telefon modeli ise Samsung Galaxy A6s akıllı telefonları oldu. Daha önce renkleri ortaya çıkan yeni akıllı telefonların, resmi tanıtım sonrasında tüm özellikleri de netlik kazanmış oldu.

Samsung Galaxy A6s Tasarım Çizgileri Nasıl?

Yeni akıllı telefonların tasarımında kesin bir fark söz konusu değil. Tam olarak sonsuz ekran sunulmamış olsa da çok ince çerçevelere yer verilmiş. Ön kısımda geniş bir ekran bizi karşılarken, arka kısımda ise köşeye konumlandırılmış olan çift kamera ve ortalanmış parmak izi sensörleri karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy A6s akıllı telefonlarının belki de en çok konuşulacak kısmı ise yeni modelin renk seçenekleri. Renk seçenekleri kısmında mavi, kırmızı, pembe, beyaz ve siyah renk seçenekleri sunuluyor.

Samsung Galaxy A6s Ekranı Nasıl?

Tasarımı konusunda bilgilerin hemen ardından bu modelin teknik özelliklerine bakalım. Samsung Galaxy A6s akıllı telefonları teknik özelliklerinde Snapdragon 660 işlemcileriyle fark yaratıyor. Orta segmentin başarılı işlemcileri, daha önce birçok akıllı telefon modelinde de kullanılmıştı. Özellikle orta segment yeni Samsung modellerinde söz konusu işlemcileri görmüştük.

Bu çizgi devam ettirilmiş gibi gözüküyor. Telefonların RAM bellek kısmında ise 6 GB RAM bellek miktarına yer veriliyor. 128 GB depolama alanı ve 6 GB RAM bellek miktarıyla karşımıza gelen Samsung Galaxy A6s, bu konuda da iddialı serilerden bir tanesi. Pil kısmında 3300 mAh değerinde bir batarya kullanıldığını da ekleyelim.

Samsung Galaxy A6s Ekran

Ekran kısmında yine 6 inç bir panel kullanılmış. 6 inçlik geniş ekranın yine Super AMOLED teknolojisinde olduğunu da ekleyelim. Çözünürlük kısmında da 1080 X 2160 piksel değeri dikkat çekiyor.

Kamera Özellikleri

Son olarak bu modelin kamera özelliklerinden söz edeceğiz. Telefonların arka kamera kısmında çift kamera kullanımı yapılıyor. 12 MP + 5 MP değerinde çift arka kamera kullanan Samsung Galaxy A6s, ön kısımda da selfie özel kamerası ile dikkat çekiyor. 24 MP değerinde ön kameranın, yapay zeka destekli olması da büyük bir avantaj.

Tüm bu özelliklerle beraber yeni modelin satış fiyatı ise 260 dolar olarak açıklandı. Tabii ki bu rakamın ülkemiz karşılığının ne kadar olacağını bilmek zor.