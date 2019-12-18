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Reno3 5G Akıllı Telefonun İki Fotoğrafı Yayınlandı!

Zeynep Gökçen

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Yaklaşan Reno3 5G akıllı telefonun iki canlı fotoğrafı yayınlandı. Ancak, iki fotoğraftan yalnızca biri orijinal. Diğeri ya çok iyi bir photoshop ya da bilinmeyen bir cihaz.

Fotoğraflar Weibo’da “Clear-Aurora” yazan bir kullanıcı tarafından gönderildi. Cihaz açık ve bazı detayları onaylayabiliyoruz.OPPO Reno3’ün model numarası PDCM00 ve Android 10 tabanlı ColorOS 7 kullanıyor. 8GB RAM ve 128GB depolama alanı var. Bunlar, TENAA’nın geçen hafta sonu yayınladığı detaylarla aynı.

Ön tasarıma göre, Reno3 32MP selfie kamerası için su damlası çentiğine sahip. Ancak, çerçeveleri bir telefonda gördüğümüz en ince değil. Öte yandan, telefonun arka tarafındaki görüntü de kameranın konumu için kaydettiği Redmi K20 serisine benziyor. Ancak, bu cihaz aşağıdaki nedenlerden dolayı Reno3 değildir.

İlk olarak, renk çeşidi OPPO’nun baskı işlerinde ortaya koyduğu dört renk yolundan hiçbiriyle eşleşmiyor. Ayrıca, Reno3’ün dörtlü kameraları varken, bu telefonda Reno3’ünki gibi düzenlenmiş olmasına rağmen sadece üç kamera bulunuyor. Yani bu Reno3 olmadığından, hangi cihaz bu? Dürüstçe söyleyemeyiz. Tamamen şaşırtan fotoğraf görüntüsü veya tamamen farklı bir cihazdır.

Reno3, 26 Aralık’ta MediaTek’ten Dimensity 1000L 5G işlemci tarafından desteklenen ilk telefon olarak gelecek. Ekranda parmak izi tarayıcı, 64MP + 8MP + 2MP + 2MP dört arka kamera ve 4025mAh pil kapasitesi ile 6.4-inç AMOLED ekrana sahip olacak.

KaynakGizmochina
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