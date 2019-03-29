Repack Nedir?

Oyun tutkunlarının mutlaka karşılaştıkları bir terim olan Repack, korsan oyun sektörüyle beraber ortay çıktı. Oyun forumlarında, oyun indirme sitelerinde ve benzer sitelerde mutlaka karşımıza çıkan kavramın ne olduğuna ve ne amaçla kullanıldığından söz edelim.

Repack ile Normal Sürüm Arasındaki Fark Ne?

İlk olarak oyunların normal sürümleri, Reloaded sürümleri hakkında bilgi verelim. Bahsettiğimiz tüm bu sürümler hacker gruplarının isimlendirdikleri sürümler. Yani aslında durumun asıl oyunla bir alakası yok.

Oyunun kırılması ve korsana düşmesinin ardından bu terimlerle karşılaşıyoruz. Genelde oyunun nasıl indirmeye sunulduğuyla alakalı bir durum söz konusu. Bu kısımda Repack ile en çok karşılaştırılan sürüm ise Reloaded sürümü.

İlk olarak Repack sürümünden söz edelim. Bu sürüm oyun dosyalarının sınırlandırıldığı bir sürüm. Korsan grupları oyunu kırıp indirmeye sunarken, internet bağlantısı kötü ya da kotalı olan kullanıcılar için oyun içerisinde bazı dosyaları çıkarıyor.

Oyunun içerisinde yer alan gereksiz dil dosyaları, müzik dosyaları, ara videolar ve benzeri gereksiz ögeler çıkarılıyor. Bu dosyaların çıkarılması sayesinde, genel boyut için düşüş yaşanıyor. 100 GB seviyesine kadar çıkan oyun boyutlarını düşünecek olursak, Repack sürümlerinin bir hayli ilgi gördüğü söyleyebiliriz.

Repack Avantajları Neler?

Bu sürümün en önemli avantajı dediğimiz gibi düşük boyutlar. Oyun boyutu düşürüldüğü için indirme işlemini çok daha kısa süre içerisinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun yanında alandan kazanç elde etmek de mümkün oluyor. Gereksiz dosyalardan kurtulmuş oluyorsunuz.

Kötü Yanları Neler?

Bu sürümün iyi yanları olduğu kadar kötü yanları da var. Söz konusu sürümün en kötü yanı, yükleme kısmında sıkıştırılmış yükleme kullanması. Yani bu sürüm oyunları yüklerken, sıkıştırılmış dosyalardan çıkarma yapılıyor ve yükleme gerçekleştiriliyor. Bu da hem yükleme süresinin artmasına neden oluyor.

Bir yandan yükleme süresi artarken bir yandan ise sorunla karşılaşma oranı da artıyor. Bu sürümlerde yükleme hataları çok sık yaşanıyor. Oyunun silinen dosyalarından dolayı bazen oyundan atma ya da oyunun açılmaması gibi sorunlarda yaşanabiliyor.

Bu tip sorunların en sık yaşandığı sürüm Repack sürümü. Yine de boyut farkı ve internet durumları nedeniyle en çok tercih edilen korsan oyun sürümlerinden biri bu.