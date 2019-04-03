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Replika Telefonlar

Replika Telefonları tercih etmek mantıklı mı? Replika Telefonların farkları neler?

By İbrahim Kızılırmak

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Replika Telefonlar

Akıllı telefonların satış fiyatı altı başını gitti. Yeni amiral gemisi akıllı telefonları düşündüğümüz zaman, ne derece yüksek bütçelerden söz ettiğimizi görebiliyoruz. Hal böyle olunca akıllı telefon dünyasında farklı alternatiflerde sunuluyor. Sunulan bu alternatiflerden birisi de Replika Telefonlar.

Benzerlerine göre biraz daha düşük bir fiyatla satışa çıkan Replika Telefonlar nedir? Neden kullanıcılar için bu kadar çok öne çıkıyor? Neden tercih ediliyor? Zararı var mı? Sorulara cevap arayalım.

Replika Telefon Nedir?

Replika Telefonlar, orijinal telefonlara benzeyen ancak sistem olarak alakası olmayan kopya telefonlardır. Orijinal akıllı telefonların yan sanayi parçalarıyla ya da çakma parçalarıyla oluşturulmuş olan akıllı telefonlar, sahte ürünler olarak gösterilebilir.

Yan sanayi parçalar ile üretilen akıllı telefonların, orijinal modellere göre çok daha kalitesiz olduğunu söyleyebileceğimiz parçaların kullanıldığı akıllı telefonların çok az da olsa avantajları ve bir hayli fazla dezavantajı var.

Replika Telefonlar

Avantajlar Neler?

Replika Telefonlar için çok fazla avantajlı bir durumdan söz etmek mümkün değil. Bu tip telefonların tek avantajlı yanı fiyatı. Ana modeller 3000 TL civarındaysa bu modeller 1500 TL gibi bir fiyatla satışa çıkabiliyor.

Yarı yarıya hatta bazen daha aşağı fiyatlara satışların yapıldığını görebiliyoruz. Fiyatların yarı yarıya hatta daha aşağı olduğunu görebiliyoruz. Fakat bunun nasıl bir avantaj sağladığı tartışılan bir durum. Fiyatlar ne kadar aşağı seviyede olsa da parça kalitesi konusunda çok kötü telefonlardan söz ediyoruz.

Replika Telefonlar

Kötü Yanları Neler?

Bu tip telefonlar için sayabileceğimiz iyi yanlar bu kadar ile sınırlı. Dilerseniz geçelim kötü yanlara. Bu telefonlarda en kötü yan, parça kalitesi. Telefonların parça kalitesinin hiç iyi olmadığını söyleyebiliriz.

Yan sanayi üretim ürünü olan parçaların kullanılması ve bu parçaların birçoğunun da ucuz üretim olması da parça dayanıklılığını en aza indiriyor. Haliyle bu telefonlar hiç dayanıklı değil. Dayanıklı olmadığı gibi bu tip telefonların garantisi de yok.

Replika Telefonları tercih eden kullanıcıların bunu bilerek söz konusu akıllı telefonları tercih etmesi gerekiyor. Muhtemelen kısa süre sonra telefon bozulacaktır ve bu modellerin herhangi bir garantisi yok.

Replika Telefonlar

Bunun dışında telefonların sistemsel olarak çok düşük seriler olduğunu ekleyelim. Bu modellerden bir performans beklememek gerekiyor. Kullanılan donanımlar çok daha düşük performans sunuyor.

Yani sadece kasa malzemesi ya da dış donanım parçaları değil, bunun dışında telefonun bileşenleri için de çakma ürünlerin kullanıldığını söylemek gerekiyor. Bu da performans sorunlarının yaşanmasına neden oluyor.

Sadece donanımsal değil, bunun yanında kamera kısmında da performans sorunu yaşandığı görülüyor. Yarı yarıya çekim kalitesinde düşüş yaşanıyor. Bir yandan fiyat kısmında düşük seriler görüyoruz ancak bir yandan da parça kalitesi sıfır seriler görüyoruz.

Replika Telefonlar

Replika Telefonlar Sağlığa Zararlı Mı?

Replika Telefonlar için en çok merak edilen kısımlardan birisi de sağlığa zararlı olup olmadığı. Bu tür telefonların sağlığa zararlı olduğunu söyleyebiliriz. Direk olarak sağlığa zararlı demek doğru olmaz ancak bu seriler SAR değerleri önemsenmeyen seriler.

Samsung, Apple, Huawei markalarında olduğu gibi SAR değerlerini aşağı düşürmek için çalışmalar yapılmıyor. Bunun yerine çok daha yüksek SAR değerlerine ulaşıldığını ve tüm bunlara dikkat edilmediğini belirtelim. Kısacası söz konusu telefonlar sağlığa da zararlı seriler olarak karşımıza çıkıyor.

Sözün kısası bu tip telefonların tercih edilmesi çok doğru değil. Sadece fiyat olarak değerlendirme yapma ve telefonları buna göre tercih etme yanlış olacaktır. Genelde Çin üretimi olan bu çakma serilerin sağlık açısından da önerilmediğini ekleyelim.

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