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Resident Evil Village’ın Sistem Gereksinimleri

Yeni Resident Evil serisi olan Village'ın, sistem gereksinimleri açıklanmış durumda. Sizde bilgisayarınızın oyunu yeterli sistem olup olmadığını buradan öğrenebilirsiniz.

Yunus Emre Çakır

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Resident Evil Village

Bilindiği üzere 7 Mayıs‘ta yeni Resident Evil Village‘ın çıkışı resmi olarak gerçekleşecek. Bu yeni seride oyun zombilerden daha çok vampir npc sistemine sahip olacak. Oyunun ana karakterlerinden olacak olan uzun boylu vampir Lady Dimitrescu, biz oyuncuları epey fazla zorlayacak gibi duruyor.

Resident Evil Village, aynı Resident Evil 7‘nin yapısında devam eden bir oyun olacak. Ethan Winters geri dönüyor. Bugün ise oyunun çıkış tarihine az bir süre kala Capcom, oyunun sistem gereksinimlerini Steam sayfasında yayımladı. İşte Resident Evil Village‘ın sistem gereksinimzleri;

Resident Evil Village Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
İşlemci: Intel Core i5-7500 | AMD Ryzen 3 1200
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: 4GB VRAM’li NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 4 GB VRAM’e sahip AMD Radeon RX 560
DirectX: Sürüm 12

Resident Evil Village Önerilan Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
İşlemci: Intel Core i7 8700 | AMD Ryzen 5 3600
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 | AMD Radeon RX 5700
DirectX: Sürüm 12

Oyun 7 Mayıs tarihinde resmi olarak Steam‘de satışa çıkacak.

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Sistem Gereksinimleri

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