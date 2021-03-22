Resident Evil Village’ın Sistem Gereksinimleri

Bilindiği üzere 7 Mayıs‘ta yeni Resident Evil Village‘ın çıkışı resmi olarak gerçekleşecek. Bu yeni seride oyun zombilerden daha çok vampir npc sistemine sahip olacak. Oyunun ana karakterlerinden olacak olan uzun boylu vampir Lady Dimitrescu, biz oyuncuları epey fazla zorlayacak gibi duruyor.

Resident Evil Village, aynı Resident Evil 7‘nin yapısında devam eden bir oyun olacak. Ethan Winters geri dönüyor. Bugün ise oyunun çıkış tarihine az bir süre kala Capcom, oyunun sistem gereksinimlerini Steam sayfasında yayımladı. İşte Resident Evil Village‘ın sistem gereksinimzleri;

Resident Evil Village Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-7500 | AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 4GB VRAM’li NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 4 GB VRAM’e sahip AMD Radeon RX 560

DirectX: Sürüm 12

Resident Evil Village Önerilan Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i7 8700 | AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 | AMD Radeon RX 5700

DirectX: Sürüm 12

Oyun 7 Mayıs tarihinde resmi olarak Steam‘de satışa çıkacak.