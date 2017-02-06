Resmi Samsung Galaxy S8 Cep Telefonu Kapakları

Zaten Samsung Galaxy S8‘in tasarımının nasıl görüneceğini size gösterdik. Size, iki cihazın beklendiğini söyledik – 5.7 ” normal Galaxy S8 ve 6.2″ Galaxy S8 Plus. Aygıtlar, Bixby adında AI yardımcısı için özel bir düğmeye sahip olacak ve amiral gemisi tarihinde ilk defa Kore şirketi, parmak izi tarayıcıyı kameranın yanında sergiliyor.

Cihazlar için Samsung tarafından yapılan birkaç resmi kapakları gösteren bu son sızıntı, bu söylentileri doğruluyor. Aksesuarların arka yüzünde kamera sensörü ve LED flaşı var. Parmak izi tarayıcı için ayrı bir açıklık var.

Resimler üzerinde, iki boyutta kılıflar görüyoruz ve Galaxy S8 telefonlarının 29 Mart’ta tanıtılacak olan 5.7 ” ve 6.2″ ekranlı iki modeli de doğruluyoruz.

Sol tarafta Ses tuşları ve sağ taraftaki Bixby düğmesine yer açmak için taşınan güç tuşu için büyük bir kesim mevcut. Kılıfın kendisi kaygan siyah mat ve polikarbonattan yapılmıştır.