Riot Games CEO’suna Cinsel Taciz Davası Açıldı!

Geçen haftalarda Riot Games yönetici asistanlığı yapan Sharon O’Donnell hem şirketin onu kovduğuna hem de şirket CEO‘su Nicolo Laurent tarafından cinsel tacize uğradığına dair bir dava açtı. Nicolo Laurent şirkete 2009 yılında katılmış ve 2017 yılından beri CEO görevinde bulunuyor. Sharon O’Donnell ise 2020 yılına kadar şirket içerisinde yönetici asistanlığı görevinde bulunuyordu.

Sharon kovulmadan öncede Laurent‘in yönetici asistanlığını yapıyordu. Sharon‘ın elinde bir süre sonra ikisi arasında bir yakınlaşma olduğu ve Laurent‘in evinde yalnız kaldığında onu taciz ettiğine dair bir suçlama bulunuyor.

Şirket ise Sharon O’Donnell‘in fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi ve çalışanların yemek molalarına çıkmasını engellediğine dair kanıtlar sunarak şirketten kovulduğunu açıkladı.

Riot Games taciz davasında ise suçlamaları reddetti ve Sharon O’Donnell hakkında bir soruşturma başlatılması gerektiğini savundu. Şuan için dava sonucu belli değil ancak şirket daha önceden de bu tür haberlerle gündeme gelmiş ve 400 milyon doların üzerinde bir cezayla karşı karşıya kalmıştı.