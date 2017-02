Rise of the Tomb Raider Sistem Gereksinimleri hakkında güncel makalemizi paylaşmak istedik. Hepimizin aşina olduğu ve pek çoğumuzun oynadığı Tomb Raider oyununun güzel mi güzel karakteri Lara Croft yeni oyunda yine bizlerle. Rise of the Tomb Raider pek çok filmde olduğu gibi oyunu yapılan başarılı filmlerden.

2015 yılının sonunda bilgisayarlar için çıkması bekleniliyor. Hali hazırda Xbox ve Xbox One için oyun piyasada mevcut. Fakat hem bilgisayar hem de Playstation oyun konsolu için önümüzdeki ay çıkması bekleniyor. Yapımcılığını Square Enix’in üstlendiği oyun single ve Multiplayer modlarına sahip. Tam bir aksiyon filmi/oyunu diyebiliriz 🙂

Bilgisayarım Rise of the Tomb Raider’ı kaldırıyor mu?

İşte bu hepimizin merakla beklediği konuların başından geliyor. Çoğu zaman istediğimiz oyun çıkar ya da tam bize göre bir oyun gelecek olur fakat aklımızdaki ilk soru “Acaba benim bilgisayarım kaldırır mı ?” “Yeni bir bilgisayar mı almam geriyor?” gibilerinden oluyor.

Bu sorunu çözemez ama sizlere minimum ve maximum sistem gereksinimleri bilgisini paylaşmak istiyoruz. Fakat sizden ricamız yorum alanından bizlere ve cepkolik‘i takip eden oyun severlere bilgisayarınızın özellikleri paylaşmanız. Biz ve değerli yorumcular sizlere oyun performansı ve kaldırıp kaldırmayacağı hakkında detaylı bilgi verecektir. Bir sonraki oyun sistem gereksinimleri konumuzda görüşmek üzere.

Rise of the Tomb Raider Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows XP 32 Bit (evet yanlış duymadınız)

İşlemci: Core 2 Duo E6300 1.86GHz ya da Athlon 64 X2 Dual Core 4000+

RAM: 1 GB

Ekran kartı: GeForce 8600 GT ya da Radeon HD 2600 XT

Gereken boş disk alanı: 12 GB

Direct X: 9.0

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 32 Bit

İşlemci: Core 2 Duo E8400 3.0GHz ya da Athlon 64 X2 Dual Core 6000+

RAM: 3 GB

Ekran kartı: GeForce GTS 450 ya da Radeon HD 6770

Gereken boş disk Alanı: 12 GB

Direct X: 9.o

Rise of the Tomb Raider (Tomb Raider 2) Oynanabilir trailer’ini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. Hem video hem de oyun hakkında değerli yorumlarınızı bekliyoruz.